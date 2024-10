HEC Challenge+ Afrique - Deux entreprises innovantes primées lors du Demo Day

De gauche à droite, Etienne KRIEGER, Co-directeur académique de Challenge+ Afrique ; Tchancia YORO, Fondatrice de Maison Abylou, Thibaut CATHENOZ, Aziz DAIFI et Franck BIRBA, co-fondateurs de Leya ; et Emma COCHRANE, Directrice des projets stratégiques pour l’Institut d’Innovation & Entrepreneuriat d’HEC Paris

Le Demo Day, organisé le jeudi 3 octobre a marqué un moment décisif pour la 3e promotion du programme HEC Challenge+ Afrique. Mettant en lumière le dynamisme et le potentiel de l’entrepreneuriat innovant sur le continent, cet événement vient clore huit mois de formation intensive et d’accompagnement destinés à soutenir et à propulser les start-ups à fort potentiel de croissance.

Trois ans après son lancement dans la capitale ivoirienne, Challenge+ Afrique s’est affirmé comme un tremplin incontournable pour les entrepreneurs désireux d’accélérer le développement de leurs projets sur le continent africain. L’édition 2024 du Demo Day, point culminant du programme, s’est déroulée dans les locaux du Ministère de la Transformation Numérique et de la Digitalisation (MTND) à Abidjan.

Stéphane COULIBALY, Directeur de l’innovation des start-ups privées au MTND, a déclaré : “Notre Ministère est fier d'appuyer des événements comme ce Demo Day, véritables catalyseurs de l'entrepreneuriat ivoirien. Ces initiatives, conjuguées à notre récente loi start-ups et au campus en développement, s'alignent parfaitement avec notre objectif de positionner la Côte d'Ivoire comme un centre névralgique de formation et d'innovation entrepreneuriale en Afrique.”, avant d’ajouter “Nous sommes convaincus que ces efforts collectifs positionneront notre pays comme un leader régional dans le domaine de l'entrepreneuriat innovant."

Les entrepreneurs de la promotion 2023 - 2024 ont eu l'opportunité de présenter leurs projets devant un jury d'experts reconnus, issus de l'écosystème entrepreneurial et financier africain, parmi lesquels Leslie OSSETE, Co-fondatrice et Directrice des Opérations de Mstudio ; Stanislas ROHMER, Directeur général de Nhood Afrique de l’Ouest ; Leila RICHARD, Directrice générale du cabinet Grey Search Africa ; Visseho GNASSOUNOU, Co-fondateur du fonds de capital-investissement Adiwale Partners, Alex DEGNY, Président du CI20 et lauréat du Demo Day 2022, Moulaye TABOURÉ, PDG de la plateforme Anka, ainsi que Maï DU PENHOAT, Partner chez Arion et Alumni HEC Paris.

Au terme des différentes présentations, deux projets se sont tout particulièrement distingués :

Maison Abylou , fondée par Tchancia Yoro, a remporté le Prix Coup de Cœur du jury. Le projet de parfumerie de luxe a séduit par sa vision novatrice, répondant aux aspirations d’une clientèle en plein essor. Ce projet se démarque par son approche innovante, fusionnant l'héritage olfactif du continent avec les codes du luxe contemporain. De plus, Maison Abylou s’inscrit dans un marché des cosmétiques et des parfums en pleine expansion en Afrique, promettant un potentiel commercial significatif.

Leya, co-fondée par Aziz Daifi, Thibaut Cathenoz et Franck Birba, s'est quant à elle vue décerner le Prix Business Plan Challenge+ Afrique 2023 - 2024. Leya propose une plateforme innovante de gestion de liquidités et de services financiers, visant à offrir des solutions sécurisées, utiles et accessibles. Le jury a salué l'impact potentiel de la start-up sur l'inclusion financière en Afrique.

Pour Alexis JOHN AHYEE, Directeur du Bureau Afrique de l’Ouest et Centrale de HEC Paris : “Le Demo Day est toujours un moment fort où l’on voit les entrepreneurs transformer leurs idées en actions concrètes. Les projets comme Maison Abylou et Leya témoignent de l’importance du programme Challenge+ dans le soutien aux initiatives à fort impact qui façonnent l’avenir de l’économie africaine.”

Etienne KRIEGER, Talibi HAIDRA et Adama TOURÉ, co-directeurs académiques du programme HEC Challenge + Afrique, sont unanimes : “Que ce soit à Paris ou à Abidjan, le programme Challenge+ est né d’une ambition simple : équiper les entrepreneurs des outils nécessaires pour bâtir et développer des entreprises prospères. Notre rôle est d'accompagner ces visionnaires dans leur parcours de croissance, et les présentations d'aujourd'hui ont brillamment démontré que nos participants sont prêts à relever les défis qui les attendent”.

Pour Etienne KRIEGER, également Directeur académique du programme en France : “Nous avons eu le privilège de challenger des projets exceptionnels. Leya et Maison Abylou illustrent parfaitement la synergie entre innovation et impact social que nous cherchons à promouvoir et cultiver à travers ce programme. »

Challenge+ Afrique peut compter sur le soutien continu de ses partenaires de confiance - Canal+ Côte d'Ivoire, Nhood Afrique et Kaydan Groupe - pour accompagner la nouvelle génération d'entrepreneurs du continent.