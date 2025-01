Romuald Wadagni - Le quadruple couronnement du meilleur ministre des Finances d'Afrique

Le ministre d'État de l'Économie et des Finances, Romuald Wadagni, a une fois de plus été sacré Meilleur ministre des Finances d'Afrique pour l'année 2024 par le prestigieux magazine Financial Afrik. Ce n'est pas une première pour l'argentier béninois, qui, année après année, imprime sa marque sur la scène internationale. Il s'agit en effet de la quatrième distinction de ce type décernée par Financial Afrik, confirmant le rayonnement constant de son action.

Cette reconnaissance va au-delà de la personne de Romuald Wadagni. C'est tout le Bénin qui est honoré à travers elle. Elle vient couronner les performances exceptionnelles du gouvernement de Patrice Talon, dont la politique économique axée sur la rigueur et l'efficacité favorise la création de richesses au profit des citoyens et attire les investissements internationaux.

Sur le podium des lauréats, Romuald Wadagni devance des figures de renom telles que Nadia Alaoui (Maroc), Adama Coulibaly (Côte d'Ivoire), Vera Daves de Sousa (Angola) et Louis-Paul Motaze (Cameroun). Cette avance n'est pas le fruit du hasard. Les critères ayant conduit à cette distinction incluent la notation financière, la gestion de la dette, la stabilité de l'inflation, la croissance économique et le leadership stratégique — autant de domaines dans lesquels le Bénin s'est illustré avec brio.

Des résultats à la hauteur des réformes

Dès son accession à la présidence, Patrice Talon a su miser sur les talents de Romuald Wadagni, en lui confiant, en avril 2016, les rênes du stratégique ministère des Finances. Pari gagnant. Sous sa houlette, le Bénin a multiplié les exploits financiers, s'imposant comme un acteur incontournable sur les marchés internationaux.

L'un des moments forts de cette trajectoire est l'émission de la première obligation internationale du Bénin, d'un montant de 260 millions d'euros, marquant son entrée réussie sur les marchés mondiaux. Cette percée a ouvert la voie à des opérations de plus grande envergure. En février 2024, le pays a émis un emprunt souverain de 750 millions de dollars à des conditions particulièrement compétitives, devenant ainsi le troisième meilleur crédit africain en dollars, juste derrière le Maroc et l'Afrique du Sud. Une position enviable, reflet d'une gestion financière maîtrisée.

Autre prouesse majeure, le ministre d'État a orchestré le remboursement anticipé de la majeure partie de la dette nationale, allégeant ainsi le fardeau financier du Bénin. Cette stratégie proactive a renforcé la confiance du Fonds Monétaire International (FMI) à l'égard de Cotonou, consolidant l'image d'un État rigoureux et prévoyant.

Sur le plan des réformes structurelles, le Bénin a su se démarquer par des mesures audacieuses favorisant l'initiative privée et l'entrepreneuriat. Cette politique avant-gardiste a valu au pays le privilège de devenir le premier État d'Afrique subsaharienne à intégrer la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD). Plus encore, la BERD a salué la facilité et la rapidité de création d'entreprises au Bénin, un atout majeur dans l'attractivité économique. Cette dynamique a permis au pays de sortir du classement des 25 pays les plus pauvres, un symbole fort de la mutation économique engagée.

Modèle de la finance durable

Le Bénin s'impose de plus en plus comme une référence en matière de finance durable sur le continent africain. Une dynamique confortée en octobre 2024 par la décision de l'agence de notation S&P de confirmer la note « BB- » du pays, tout en relevant la perspective de stable à positive. Ce changement de perspective témoigne de la confiance renouvelée des investisseurs et des partenaires financiers internationaux, qui voient dans le Bénin un acteur fiable et prometteur.

À cette distinction s'ajoute un autre succès marquant : le classement du Bénin au premier rang des pays francophones en matière de transparence budgétaire, avec un score de 79 sur 100, selon l'Enquête sur le Budget Ouvert (EBO) 2023, publiée en mai 2024.

Dans le domaine de la finance verte, le Bénin se distingue également comme un modèle de référence en Afrique. La Table ronde sur le financement de l'action climatique au Bénin, organisée par le ministère des Finances, a suscité un véritable engouement de la part des bailleurs de fonds et des partenaires internationaux. Cette initiative a renforcé le rôle pionnier du Bénin dans la mobilisation des financements verts, un levier essentiel pour relever les défis climatiques et promouvoir un développement durable et inclusif.

À la lumière de ces réalisations, la distinction de Romuald Wadagni en tant que Meilleur ministre des Finances d'Afrique 2024 par le magazine Financial Afrik ne surprend guère. Elle apparaît comme la consécration logique d'une trajectoire exemplaire, marquée par l'innovation, la transparence et la performance.

Mais cette reconnaissance ouvre peut-être une perspective plus large. Candidat à la présidence de la Banque Africaine de Développement (BAD), Romuald Wadagni pourrait bien voir ce titre de "Meilleur ministre des Finances d'Afrique" se transformer en prélude à une victoire stratégique sur la scène panafricaine.