Yacoub Sidya - Une success story made in Mauritanie

Dans un continent où chaque défi peut se transformer en opportunité, Yacoub Sidya s’est construit une place à part. Cet entrepreneur mauritanien, engagé dans des secteurs aussi variés que la sécurité, l’aviation et les ressources naturelles, a su tracer un chemin original. À travers ses entreprises, il tente de répondre aux besoins spécifiques d’un environnement complexe tout en contribuant au développement économique de l’Afrique.

Un parcours forgé par la résilience

Né en 1978 à Nouakchott, Yacoub Sidya grandit dans une famille où l’éducation et le travail sont des piliers fondamentaux. Sa mère, Ramle Mint Sid’Ahmed Lehbib, joue un rôle clé dans son éducation. Sa jeunesse est marquée par l’héritage de son père, Abdellahi Sidya, un ancien ambassadeur et homme d’affaires prospère, dont les biens furent confisqués sous le régime de Mohamed Khouna Ould Haidallah, ancien président mauritanien, forçant la famille à se reconstruire après l’exil. Ce contexte nourrit chez Yacoub une certaine détermination à réussir, malgré les revers.

Grâce à une bourse sportive, il poursuit ses études aux États-Unis et décroche un diplôme en administration des affaires à l’Université de Northern Kentucky. Ses débuts sont modestes : il travaille comme entraîneur sportif et dans des cantines scolaires. Après un passage chez Discoverytel dans le secteur des télécommunications, il est brutalement licencié. Loin de s’effondrer, le jeune visionnaire met à profit ses économies pour préparer un nouveau départ en Mauritanie.

De retour au pays au début des années 2000, il est confronté à un environnement marqué par l’insécurité et le chaos politique. Un événement marquant le pousse à agir : l’agression de sa sœur, pourtant accompagnée de gardes privés. Cet épisode renforce sa conviction qu’un système de sécurité fiable est une nécessité vitale pour le développement. En 2003, Yacoub Sidya fonde MSS Security, avec un investissement initial de 200 000 dollars.

MSS Security se distingue par des standards inédits : formation rigoureuse des agents, équipements modernes et gestion inspirée des meilleures pratiques internationales. L’entreprise devient un partenaire incontournable pour des institutions comme les Nations unies, les marines américains et des entreprises minières opérant dans des zones sensibles. En 2019, MSS est valorisée à plus de 50 millions de dollars, employant plus de 5 000 personnes. La société joue un rôle central dans la stabilisation de régions comme le Sahel, tout en contribuant au développement local.

Une diversification par étape

En 2015, Yacoub Sidya élargit son champ d’action en lançant Global Aviation, une compagnie aérienne pensée pour répondre aux besoins spécifiques des régions isolées. Grâce à une flotte adaptée, l’entreprise facilite les transports dans des zones difficiles d’accès, tout en intervenant lors de crises humanitaires, comme en Guinée, où elle a aidé à évacuer des blessés après l’accident de Macenta.

En 2021, Global Aviation inaugure le premier centre de maintenance aéronautique privé en Mauritanie, visant à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des prestataires étrangers. Parallèlement, Sidya investit dans les ressources naturelles avec Phoenix Precious Metals, basée à Dubaï. L’entreprise se concentre sur l’exploitation aurifère, notamment à Mandiana en Guinée, où des millions de dollars sont injectés pour optimiser la production, tout en respectant les régulations locales et internationales.

Un succès contrarié par des opérations de déstabilisation

Le parcours de Yacoub Sidya n’a pas échappé aux tentatives de déstabilisation. À plusieurs reprises, il a été la cible de fausses accusations relayées dans certains médias, notamment des allégations infondées de blanchiment d’or ou de liens supposés avec le Polisario. Ces attaques, véritables "fake news", ont été orchestrées par des concurrents ou des opposants jaloux de son succès.

Un exemple marquant est l’implication de Dialogue, un média francophone détenu par un homme d’affaires égyptien, qui a publié des articles laissant entendre une proximité entre Yacoub Sidya et des entités controversées. Le dirigeant mauritanien dénonce ces allégations comme une tentative flagrante de nuire à sa réputation et de remettre en question la légitimité de ses activités. Yacoub Sidya s’est toutefois attaché à démontrer la transparence et la conformité de ses entreprises. Ses contrats avec des banques centrales, comme celle de Guinée, témoignent de cette posture.

Un engagement durable pour l’Afrique

Loin des projecteurs, Yacoub Sidya s’évertue également à déployer une action humanitaire discrète. En Guinée, il supervise des évacuations sanitaires après des catastrophes comme celle de Macenta. Lors de l’incendie tragique à Kaloum, il fait don de médicaments et d’équipements essentiels. En reconnaissance de ses contributions, le philanthrope obtient la nationalité guinéenne en 2023 lors d’une cérémonie officielle présidée par le général Mamadi Doumbouya, chef de la transition en Guinée et ami de longue date.