IFC et ALCB Fund investissent dans la première obligation dédiée au genre en Afrique de l'Ouest, émise par Ecobank Côte d'Ivoire

Afin de favoriser l'accès au financement pour les PME détenues ou dirigées par des femmes en Côte d'Ivoire, IFC et l'Africa Local Currency Bond Fund (ALCB Fund) ont annoncé aujourd'hui un investissement dans une obligation dédiée au genre émise par Ecobank Côte d'Ivoire, la première de ce type à être émise dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Le produit de cette obligation aidera Ecobank Côte d'Ivoire à accorder près de 1 200 prêts à des PME féminines en Côte d'Ivoire, soutenant ainsi la croissance et la création d'emplois et contribuant à combler l'important déficit de crédit auquel les entreprises détenues ou dirigées par des femmes sont confrontées dans le pays.

L'obligation dédiée au genre d'Ecobank est la deuxième de ce type à être émise en Afrique, après celle de la NMB Bank, soutenue par IFC. Une obligation dédiée au genre est un instrument de dette qui canalise des fonds spécifiquement vers des projets et des initiatives visant à promouvoir l'égalité des genres, l'autonomisation des femmes et la réduction de l'écart entre les hommes et les femmes.

Le Fonds ALCB, un fonds d’investissement dédié aux obligations d'entreprises en monnaie locale, et IFC ont conjointement investit 4,9 milliards de francs CFA (7,8 millions de dollars) dans l'obligation, dont l'émission totale s'élève à 10 milliards de francs CFA, soit 16 millions de dollars américains. Le Fonds ALCB a fourni le financement pour le compte du Fonds et d’IFC, ce dernier fournissant à son tour une garantie de crédit d’un montant de 1,25 milliard de francs CFA équivalent à 2 millions de dollars américains.

L'investissement soutient le programme ELLEVER d'Ecobank, un programme bancaire dédié aux femmes entrepreneures en leur fournissant des produits financiers sur mesure, un renforcement des capacités et des services-conseils. En complément à l'investissement, IFC fournira également des services-conseils à Ecobank Côte d'Ivoire afin d'améliorer la capacité de la banque à accroître l'accès au financement en faveur des PME féminines.

« IFC est fier d'être un investisseur de référence dans cette émission obligataire historique en Afrique de l'Ouest qui renforcera notre partenariat avec Ecobank. L'amélioration de l'accès au financement pour les entreprises détenues ou dirigées par des femmes, y compris à travers les marchés de capitaux, est un pilier essentiel de notre stratégie de soutien à la création d'emplois et à la croissance inclusive en Côte d'Ivoire », a déclaré Sérgio Pimenta, vice-président d’IFC pour l'Afrique.

Le leadership d'Ecobank Côte d'Ivoire, à travers cette émission obligataire, s'aligne sur sa mission plus large consistant à mettre en place des solutions financières durables soutenant l'inclusion économique à travers l'Afrique.

« Au-delà de la réussite individuelle, le financement d'une femme entrepreneure a un effet multiplicateur : il soutient des familles entières, renforce les communautés et favorise un développement inclusif. Lorsque nous misons sur les femmes, nous investissons dans un avenir où la prospérité est partagée, et où les effets d'entraînement de l'autonomisation économique s'étendent bien au-delà d'une seule entreprise », a déclaré Paul-Harry Aithnard, directeur exécutif régional d'Ecobank pour la région de l'UEMOA.

« Le Fonds ALCB est ravi d'avoir été un investisseur de référence pour cette transaction, en particulier pendant la semaine de la Journée internationale de la femme. Le produit de cette obligation dédiée au genre, et son alignement sur les Objectifs de Développement Durable, ainsi que le soutien à la toute première émission obligataire en XOF d'Ecobank, ont été les considérations clés de notre soutien à cette transaction. Ecobank est un champion en matière d'autonomisation économique par l'inclusion financière en Afrique, et nous avons hâte de travailler avec eux à l'avenir », a déclaré Brock Hoback, Responsable du fonds ALCB.

L'investissement d’IFC s'inscrit dans le cadre de son programme Banking on Women, qui contribue à catalyser les services financiers en faveur des femmes et les PME féminines dans les marchés émergents du monde entier. À ce jour, IFC a investi plus de 10 milliards de dollars pour financer les femmes et les femmes entrepreneures par l'intermédiaire d'institutions financières des marchés émergents dans 83 pays.

Le Programme conjoint de développement des marchés financiers (J-CAP) de la Banque mondiale, qui aide les pays à mettre en place des marchés de capitaux locaux profonds, efficaces et bien réglementés, a également fourni une assistance technique à l'appui de la transaction.

Le programme d’IFC en Côte d'Ivoire est son plus grand portefeuille dans la zone UEMOA et l'un des plus importants en Afrique. En janvier 2025, le portefeuille d'investissement total d’IFC s'élevait à 761 millions de dollars, avec un accent sur le logement abordable, les chaînes de valeur agricoles, les infrastructures (y compris numériques), le développement des marchés de capitaux, la santé, les industries créatives et l'accès au financement pour les PME.

À propos d'Ecobank Côte d'Ivoire

Ecobank Côte d'Ivoire est une filiale du Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire panafricain indépendant, dont la société mère est Ecobank Transnational Incorporated (ETI). Le Groupe Ecobank emploie plus de 13 000 professionnels, servant environ 32 millions de clients dans les secteurs de la banque de détail, la banque commerciale et de la banque d'entreprise dans 33 pays africains. Le Groupe détient également une licence bancaire en France et maintient des bureaux de représentation à Addis-Abeba (Éthiopie), Johannesburg (Afrique du Sud), Pékin (Chine), Londres (Royaume-Uni) et Dubaï (Émirats Arabes Unis). Ecobank offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires, y compris des comptes de dépôt, la gestion de trésorerie, des services de conseil, le trading, le courtage de titres et la gestion de patrimoine. ETI est cotée sur plusieurs bourses, y compris la Bourse nigériane (Lagos), la Bourse du Ghana (Accra) et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (Abidjan).

Pour plus d'informations, visitez www.ecobank.com

À propos d’IFC

La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, est la principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les pays émergents. Elle mène des opérations dans plus d’une centaine de pays, consacrant son capital, ses compétences et son influence à la création de marchés et d’opportunités dans les pays en développement. Au cours de l’exercice 2024, IFC a engagé un montant record de 56 milliards de dollars en faveur de sociétés privées et d’institutions financières dans des pays en développement, en s'appuyant sur des solutions du secteur privé et en mobilisant des capitaux privés pour créer un monde sans pauvreté sur une planète vivable. Pour de plus amples informations, consulter le site www.ifc.org .

À propos du Fonds ALCB

Le Fonds ALCB est un investisseur panafricain dans les obligations d'entreprise en monnaie locale. Le Fonds travaille avec des émetteurs, des investisseurs et des intermédiaires africains afin d’apporter de nouvelles transactions obligataires sur le marché, visant à approfondir les écosystèmes des marchés de capitaux locaux. Le Fonds le fait en étant un investisseur principal et en fournissant une assistance technique. Il est également un défenseur, visant à démontrer les avantages, pour les bénéficiaires finaux, les investisseurs et les émetteurs, des marchés de capitaux locaux en tant que source de financement durable à long terme.