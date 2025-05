Casablanca Finance City rejoint l'Initiative financière du PNUE et confirme son engagement en faveur d'une finance africaine responsable et durable

Casablanca Finance City (CFC), première place financière en Afrique, annonce son adhésion à l’Initiative financière du Programme des Nations unies pour l'Environnement (IF PNUE), en tant que Supporting Institution. Ce partenariat marque une nouvelle étape dans l’engagement de CFC pour accélérer la transition vers une finance africaine responsable et durable.

Portée par le Programme des Nations Unies pour l’environnement, l’IF PNUE rassemble plus de 500 banques, assureurs et investisseurs dans plus de 50 pays. L’initiative accompagne ses membres dans l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à travers des cadres de référence comme les Principes pour une Banque Responsable et les Principes pour une Assurance Durable. Ensemble, ces institutions représentent plus de 170 000 milliards de dollars d’actifs engagés dans la transition vers une économie bas-carbone.

En rejoignant cette alliance, CFC intègre un réseau international d’experts et de décideurs et participera activement aux travaux stratégiques de l’initiative, aux tables rondes régionales et globales, ainsi qu’aux rendez-vous incontournables des Nations Unies tels que la COP.

Cette adhésion s’inscrit dans la continuité des actions menées depuis plusieurs années par CFC et son écosystème pour promouvoir une finance durable en Afrique. CFC a notamment contribué à l’élaboration d’une feuille de route en la matière aux côtés des autorités financières marocaines. CFC est par ailleurs à l’initiative, aux côtés de la Caisse de Dépôt et de Gestion marocaine (CDG), d’un projet visant à créer un marché volontaire du carbone à portée régionale, apportant une réponse concrète aux dispositions de l’Accord de Paris. La place est également membre actif du réseau Financial Centres for Sustainability (FC4S) et préside depuis 2025 la World Alliance of International Financial Centers (WAIFC).

Saïd Ibrahimi, Directeur Général de Casablanca Finance City Authority (CFCA), déclare: « Rejoindre l'Initiative financière du PNUE est pour CFC une décision stratégique autant qu’un acte de cohérence. Elle traduit notre volonté d’amplifier notre impact en matière de finance durable et d’inscrire la voix africaine dans les grandes initiatives internationales qui façonnent l’avenir du secteur financier. Nous souhaitons contribuer à structurer des solutions adaptées aux contextes émergents et mobiliser l’ensemble de notre communauté autour de la transition climatique et de l’intégration ESG. »

Casablanca Finance City est classée première place financière d’Afrique depuis huit ans selon le Global Financial Centres Index (GFCI), et premier centre financier vert du continent selon le Global Green Finance Index publié en avril 2025.