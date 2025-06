Rawbank scelle trois accords avec des incubateurs pour développer l'entrepreneuriat en RDC

Rawbank, banque leader en République Démocratique du Congo, annonce trois nouveaux partenariats avec les incubateurs Ovation, Kadea et Orange Corners, pour soutenir la formation, l’innovation et la digitalisation des jeunes entrepreneurs dans le cadre de son programme We Act

Conçu pour renforcer l’éducation financière, développer les compétences et stimuler l’entrepreneuriat en RDC, le programme We Act s’appuie sur des partenariats locaux et l’octroi de bourses d’excellence afin de soutenir l’émergence d’une nouvelle génération de leaders engagés. Dans cette dynamique, Rawbank, banque leader en République Démocratique du Congo, signe trois nouveaux partenariats :

Accompagnement structurant avec Ovation

À Lubumbashi et Kolwezi, l’incubateur Ovation accompagnera dix startups à travers un bootcamp de cinq sessions de coaching, un suivi individualisé et un accès à des opportunités de financement. Lancement officiel prévu le 11 juin à Lubumbashi, lors de la Mining Week.

Montée en compétences digitales avec Kadea

Quarante jeunes à Kinshasa et Lubumbashi bénéficieront d’une formation au marketing digital et au développement web avec Kadea. En complément, une session de formation gratuite sera organisée chaque mois pour les bénéficiaires de We Act. Rawbank proposera également un accompagnement ciblé à ses clients PME pour les aider à élaborer leur stratégie numérique.

Orange Corners : partenariat consolidé

Rawbank et Ingenious City renforcent leur collaboration avec la signature d’un nouveau contrat. Une cérémonie de remise de prix sera organisée au siège de la banque pour valoriser les lauréats de la dernière cohorte et accroître la visibilité des jeunes entrepreneurs.

« Nous croyons fermement que l’avenir économique de la RDC se construit avec ses jeunes talents. En scellant ces partenariats, nous affirmons notre volonté de faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs audacieux et visionnaires. Notre mission est de créer les conditions pour que chaque jeune Congolais ait les moyens d’innover, de réussir et de transformer le pays », déclare Mustafa Rawji, Directeur Général de Rawbank.

En multipliant ces initiatives, Rawbank réaffirme son rôle moteur dans le soutien à l’entrepreneuriat et au développement des compétences en RDC, fidèle à sa mission de catalyseur de croissance inclusive.

À propos de RAWBANK

Depuis 23 ans, avec un total d'actifs de 5 milliards de dollars, Rawbank soutient le développement de l'économie congolaise. Première banque de la RDC depuis 12 ans, Rawbank offre les produits et services les plus modernes à ses 500 000+ clients Corporate, PMEs et Particuliers à travers un réseau de plus de 100 agences dans 19 provinces du pays, une offre digitale avec Illicocash, la banque par internet et plus de 250 guichets automatiques.

Son action est récompensée par l’African Bankers Award 2022 et 2024 de la meilleure banque régionale d’Afrique centrale, une note Moody’s CAA 1, des certifications ISO/IEC 20000 et ISO/IEC 27001. Les partenaires qui font confiance à RAWBANK sont entre autres : IFC, BAD, TDB, BADEA, Shelter Africa, AGF, etc.

Les partenaires qui font confiance à RAWBANK sont notamment : BAD, AGF, IFC, BADEA, Shelter Africa, TDB et Afrexim. Pour plus d'informations, visitez notre site web : www.rawbank.com



A propos de Ovation

Ovation.eco est un centre international d’expertise dédié au renforcement des incubateurs et accélérateurs d’entreprises. Il accompagne les acteurs publics et privés dans la structuration d’écosystèmes entrepreneuriaux innovants. À travers des formations, des outils digitaux et des méthodologies éprouvées, Ovation forme des coachs, accompagne des entrepreneurs et structure des programmes d’innovation. Actif dans plus de 17 pays, il combine approche locale et vision globale pour maximiser l’impact.

À propos de Orange Corner

Orange Corners RDC est un programme d’accompagnement de 10 mois qui vise à soutenir les porteurs de projets et les fondateurs de startups en République démocratique du Congo.

Son but est la formation des jeunes entrepreneurs congolais dans la création de solutions durables pour améliorer le quotidien des populations locales. Le programme met l’accent sur l’entrepreneuriat des jeunes et la responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

À propos de Kadea

Kadea Academy forme les jeunes aux métiers du numérique pour en faire des experts en développement web et marketing digital. Dans le cadre de We Act, Kadea Academy poursuit trois objectifs principaux ::