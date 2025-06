Rawbank affiche des résultats solides en 2024 et confirme son rôle moteur dans l'économie congolaise

Rawbank, banque leader en République Démocratique du Congo (RDC), publie ses résultats annuels pour l’exercice 2024. Ils confirment la pertinence de la stratégie de croissance responsable mise en œuvre par Rawbank et réaffirment son engagement à accompagner durablement le développement économique et social du pays. Cette dynamique est renforcée par la redéfinition de sa vision et de son identité de marque, matérialisée par un nouveau logo et une identité visuelle qui incarnent l’ancrage local, la résilience et l’ambition collective de Rawbank pour l’avenir.

Une performance solide au service de l’économie congolaise

Au titre de l’exercice 2024, Rawbank poursuit sa trajectoire de croissance, affichant une progression significative de ses principaux agrégats financiers. Le produit net bancaire s’établit à 514 millions USD, en hausse de 6,2 % par rapport à 2023, soutenu par une activité commerciale robuste et une gestion rigoureuse des marges. Le résultat net atteint 212,7 millions USD, confirmant une rentabilité soutenue dans un environnement économique encore marqué par des tensions inflationnistes et une politique monétaire restrictive.

La rentabilité des fonds propres (ROE) ressort à 32,99 % et celle des actifs (ROA) à 3,43 %, tandis que le ratio de solvabilité (Bâle 3) s’apprécie à 20,44 %, traduisant la solidité financière de l’établissement et sa capacité à accompagner durablement les besoins de financement de l’économie nationale.

L’encours brut de crédits s’établit à 2,08 milliards USD, en croissance de 34 % sur un an, porté par une politique de distribution équilibrée et une bonne dynamique de la demande. Le ratio crédit/dépôt s’élève à 43,85 %, en amélioration, traduisant un profil de liquidité solide. Le total des dépôts atteint 4,74 milliards USD, en progression de près de 20 %, reflet de la confiance renouvelée de la clientèle entreprises et particuliers.

Sur le plan de l’efficacité opérationnelle, le coefficient d’exploitation s’établit à 52,36 %, tandis que le coût du risque, exprimé en Net NPL, ressort à 0,47 %, confirmant la bonne qualité du portefeuille de crédits et la pertinence des dispositifs de gestion des risques. L’ensemble de ces résultats confirme la solidité du modèle de Rawbank, sa résilience face aux chocs exogènes et son engagement constant en faveur du financement de l’économie congolaise.

Une année marquée par des initiatives concrètes et à fort impact pour l’économie

En parallèle de ses performances financières, Rawbank a poursuivi en 2024 un engagement renforcé sur plusieurs fronts majeurs :

Une syndication bancaire record: Rawbank a finalisé avec succès la syndication bancaire de 400 millions USD pour financer la troisième phase de développement de la mine de Kamoa-Kakula dans la province du Lualaba. Cette opération, conduite avec des partenaires de référence tels qu’Africa Finance Corporation, Absa et FBN Bank, marque un tournant pour l’industrie minière congolaise et confirme la capacité de Rawbank à structurer des financements d’envergure internationale

Isabelle Lessedjina, Présidente du Conseil d’Administration de Rawbank, a déclaré : « L’année 2024 marque une nouvelle étape dans notre trajectoire. L’engagement constant des équipes depuis 2002 continue de porter ses fruits, avec une ambition renouvelée : faire de Rawbank bien plus qu’une banque, un moteur de transformation durable pour la RDC. » Mustafa Rawji, Directeur Général de Rawbank, a souligné : « Les résultats 2024 confirment la solidité de notre modèle, fondé sur l’efficacité, la diversification et l’innovation. Ils traduisent la confiance renouvelée de nos clients et notre volonté de contribuer activement à la transformation de l’économie congolaise. »