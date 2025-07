Clôture remarquée à Paris - Africa Fashion Up 2025 confirme la montée en puissance de la scène africaine

La 5e édition d'Africa Fashion Up s'est achevée ce jeudi 26 juin à Paris, confirmant sa position de rendez-vous incontournable de la création africaine contemporaine. Du pop-up store Africa Now aux Galeries Lafayette aux masterclass, aux visites au sein de maisons de couture et au défilé organisé au Bridge Paris, cette édition anniversaire a réuni créateurs, partenaires et passionnés autour d'un objectif partagé : porter haut les couleurs de la créativité, de la diversité et de l'audace de la mode africaine à l'échelle mondiale.

Cette année encore, le palmarès a mis en lumière cinq créateurs engagés, sélectionnés parmi plus de 300 candidatures. La talentueuse créatrice éthiopienne Hawi s'est notamment illustrée en remportant deux distinctions majeures : le Prix Entrepreneuriat Féminin et le prestigieux Prix Best Designer Africa 2025.

Un hommage vibrant à la créativité africaine

Le défilé du 26 juin a mis en lumière les collections des cinq lauréats 2025, accompagnés de quatre designers invités : Collé Sow et Algueye, exposés aux Galeries Lafayette, ainsi que Mina Binebine (lauréate 2022) et Yoni Alousseni, jeune créateur ivoirien.

Présidente du jury de cette cinquième édition, Clarisse Reille, également directrice générale du DÉFI et de l'IFTH, a remis le Prix Coup de Cœur du Jury à Frank Aghuno, designer derrière la marque nigériane Fruché.

Élisabeth Moreno, ancienne ministre et marraine engagée de l'événement, a salué "ce beau qui rassemble et qui raconte", en évoquant la force narrative du défilé. "À travers leurs œuvres, les artistes présents nous parlent de leur pays, de leur histoire", a-t-elle souligné, avant de remettre le Prix Éco-responsable à Peter Oshobor, fondateur de la marque nigériane Oshobor, et au créateur sud-africain Samkelo Xaba, pour sa marque Boyde, deux designers engagés dans une mode durable et consciente.

De son côté, Elizabeth Tchoungui, directrice exécutive RSE du groupe Orange, a décerné le Prix Création Digitale à Fese Ndumbe-Eyoh, l'une des trois co-fondatrices de la marque Eloli World. Ce prix s'accompagne d'un accompagnement stratégique renforcé en marketing digital et en structuration commerciale, destiné à accélérer le rayonnement de la marque à l'international.

Alexandre Liot, Directeur général des Galeries Lafayette Paris Haussmann, a quant à lui remis le Prix Entrepreneuriat Féminin à Hawi Midekssa, fondatrice de la marque éponyme. La jeune créatrice éthiopienne a également été distinguée par Ludivine Pont, Chief Marketing Officer de Balenciaga, qui lui a décerné le Prix Best Designer Africa, saluant à la fois son excellence créative et l'audace stylistique de son univers.

La soirée de clôture a été ponctuée par les performances de Hiro, de Papi Del Sol, du collectif ivoirien La Team Paiya et de Moh Green, nommé Best DJ Africa aux Trace Awards.

Un écosystème mobilisé pour accompagner les talents

Au-delà du podium, Africa Fashion Up offre un véritable tremplin aux jeunes créateurs grâce à un accompagnement de long terme. Cette année encore, les partenaires historiques du programme ont réaffirmé leur engagement :

Balenciaga poursuivra un programme de mentorat personnalisé pour accompagner les créateurs dans la structuration de leur marque

poursuivra un programme de mentorat personnalisé pour accompagner les créateurs dans la structuration de leur marque Orange accompagnera la Camerounaise Fese dans le renforcement de sa stratégie digitale et commerciale

accompagnera la Camerounaise Fese dans le renforcement de sa stratégie digitale et commerciale HEC Paris mettra à disposition des lauréats un accompagnement mêlant masterclass, sessions de coaching et mentorat assuré par son réseau d'Alumni, afin de les soutenir dans le développement stratégique et la croissance de leur marque

mettra à disposition des lauréats un accompagnement mêlant masterclass, sessions de coaching et mentorat assuré par son réseau d'Alumni, afin de les soutenir dans le développement stratégique et la croissance de leur marque L'Istituto Marangoni offrira aux lauréats une formation spécialisée de mode, Short Course Fashion, Image & Business

"Pour la 5e année consécutive, Balenciaga est partenaire de Share Africa – Africa Fashion UP et s'engage en faveur de la diversité et de l'inclusion dans l'industrie de la mode. Par son engagement, la Maison contribue au développement de la créativité dans la mode en accompagnant des créateurs africains émergents dans leur parcours entrepreneurial", a déclaré Gianfranco Gianangeli, CEO Balenciaga.

Parallèlement, les Galeries Lafayette Paris Haussmann, partenaire historique depuis cinq ans, ont, une fois encore, mis à l'honneur la création africaine en lui dédiant une surface exclusive au cœur du magasin, Africa Now, un espace salué par une clientèle internationale toujours plus curieuse et enthousiaste.

À cette occasion, Studio Ka, marque-vitrine d'Africa Fashion Up fondée par Valérie Ka, a fait son retour pour une deuxième année consécutive avec une sélection pointue de jeunes talents du continent. Après avoir signé la première vente de créateurs africains au sein du grand magasin parisien en 2024, le label confirme sa position de référence incontournable de la mode africaine contemporaine. Du 18 juin au 8 juillet, les visiteurs peuvent ainsi y découvrir les collections de Collé Sow, Algueye et de Bandama.

Célébrer cinq années de mise en lumière des talents africains et d'impact

Depuis 2021, Africa Fashion Up s'impose comme un événement de référence à Paris pour la création africaine. En cinq éditions, des dizaines de designers venus du Nigeria, d'Afrique du Sud, du Maroc, du Sénégal, de Madagascar, du Cameroun, d'Éthiopie ou encore de Côte d'Ivoire ont été révélés. Ils ont ainsi pu présenter leurs collections à Paris, accéder à des réseaux d'influence et bénéficier de programmes de mentorat d'excellence. L'association Share Africa poursuit ainsi sa mission : donner aux créateurs africains les moyens de rayonner sur les scènes internationales, tout en restant ancrés dans leur identité.

"Je tiens à remercier chaleureusement tous les créateurs qui ont rejoint cette aventure, ainsi que tous nos partenaires pour leur fidélité et leur engagement. Africa Fashion Up célèbre depuis cinq ans la richesse et la diversité de l'Afrique, avec audace et bienveillance, et nous continuerons sur cette voie", a souligné Valérie Ka, fondatrice de Share Africa - Africa Fashion Up.