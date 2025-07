Abidjan - La scène entrepreneuriale ivoirienne affirme ses ambitions lors du Demo Day Challenge+ Afrique 2025

Le 10 juillet prochain, Abidjan accueillera la 4e édition du Demo Day du programme HEC Challenge+ Afrique en partenariat avec Nhood Afrique et Canal+, un événement devenu incontournable pour les acteurs de l’innovation sur le continent. A cette occasion, une dizaine de projets innovants y seront présentés à un panel d’investisseurs, d’institutionnels et de décideurs économiques. Vitrine du potentiel entrepreneurial de la sous-région dans un contexte où la Côte d’Ivoire s’affirme comme un marché stratégique en Afrique de l’Ouest, ce rendez-vous intervient dans un contexte particulièrement porteur pour l’écosystème entrepreneurial ivoirien, qui a franchi un cap en 2024 avec 33 millions de dollars levés par les start-ups locales.

Lancé à Abidjan en 2021 puis à Dakar en 2023, Challenge+ a déjà accompagné 124 porteurs de projets avec au total 6 promotions entre Abidjan (4 promotions) et Dakar (2 promotions) au fil d’un parcours exigeant de huit mois mêlant formation, mentorat stratégique et accompagnement sur-mesure. Son ambition : accompagner les entrepreneurs dans la structuration de projets solides, capables de se déployer à grande échelle, dans un pays qui s’impose chaque année un peu plus comme un laboratoire de solutions pour l’Afrique.

Un écosystème en pleine effervescence

Porte d’entrée économique de l’Afrique de l’Ouest, la Côte d’Ivoire se positionne comme un hub régional de l’innovation. Avec une croissance attendue de 6,5 % en 2025, le pays bénéficie déjà de l’apport du numérique, qui représente 10 % de son PIB – un chiffre que les autorités ambitionnent de doubler à l’horizon 2030.

Conscient du potentiel de cette nouvelle génération d’entrepreneurs, l’État ivoirien multiplie les initiatives pour structurer son écosystème : incitations fiscales et douanières, allégements administratifs pour les jeunes entreprises tech, création d’un Comité de labellisation des start-ups numériques, lancement du fonds de financement Start-up Boost Capital, etc. Des dispositifs qui traduisent une volonté claire : faire de la Côte d’Ivoire un leader régional de l’innovation inclusive et durable.

Une nouvelle cohorte de start-ups marquées par l’engagement et la diversité sectorielle

Pour cette édition 2025, Challenge+ Afrique met à l’honneur une dizaine de projets portés par des talents issus de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Gabon et de la France, illustrant la diversité des secteurs et le dynamisme de l’innovation locale.

Parmi les projets présentés :

Des technologies connectées pour la santé et le bien-être,

Une diversité d’innovations numériques : intelligence artificielle, réalité augmentée (etc.)

Une entreprise minière incarnant une vision inclusive de l’industrie extractive, au service des communautés rurales,

Des projets dans les secteurs de l’architecture, de l’immobilier et de l’hôtellerie. Etc.

Au-delà de la présentation des projets, le Demo Day est aussi l’aboutissement d’un parcours rigoureux, visant à professionnaliser les entrepreneurs et ainsi leur permettre de passer de la preuve de concept à la mise à l’échelle.

"Le Demo Day ne marque pas une fin, mais un nouvel élan : c’est un véritable catalyseur d’opportunités et le reflet de l’incroyable vitalité entrepreneuriale d’Abidjan et de l’Afrique. Il offre un tremplin de visibilité et de croissance à celles et ceux qui incarnent et portent les ambitions du continent", souligne Alexis John Ahyee, Directeur du Bureau Afrique de l’Ouest et Centrale de HEC Paris. "Depuis quatre ans, Challenge+ Afrique, à travers ce rendez-vous clé, révèle des entrepreneurs capables de créer des solutions profondément enracinées dans les réalités africaines, mais conçues pour rayonner bien au-delà."

Pour Etienne Krieger, Fondateur et co-directeur académique du programme : “Challenge+ Afrique ne se contente pas d’accompagner des idées : il forme des bâtisseurs. Le programme agit comme une passerelle stratégique entre les idées audacieuses et les marchés. Notre ambition est d’accompagner l’émergence d’entreprises solides, résilientes, agiles, et capables de répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de notre époque.”

Challenge+ Afrique en chiffres depuis 2021 :

4 promotions à Abidjan

2 promotions à Dakar

126 porteurs de projet

Promotion 4 2024-2025 (Abidjan) :

Plus de 60 candidatures