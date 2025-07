Trois projets à impact primés lors du Demo Day Challenge+ Afrique 2025 - Santé, inclusion et éthique minière à l'honneur

Le 10 juillet 2025, la Maison des Entreprises d’Abidjan a accueilli la nouvelle édition du Demo Day Challenge+ Afrique, marquant l’aboutissement du parcours de formation de la 4e cohorte du programme porté par HEC Paris. Devant un jury présidé par Daouda Coulibaly, Président du chapitre Alumi de Côte d’Ivoire, huit entrepreneurs ont présenté des projets conjuguant performance économique et impact sociétal, illustrant la vitalité, la résilience et la portée transformative de leurs innovations face aux grands défis du continent.

Initiative phare de HEC Paris sur le continent, Challenge+ vise à structurer et accélérer des projets entrepreneuriaux à fort potentiel, conciliant viabilité économique et impact social ou environnemental. Depuis son lancement en 2021, le programme a déjà accompagné 126 porteurs de projet en Afrique de l’Ouest, à travers quatre promotions à Abidjan et deux à Dakar.

Trois projets primés pour leur impact

Lors de cette édition 2025, trois projets se sont distingués pour la pertinence de leur vision et la solidité de leur modèle:

Prix du meilleur business plan : IVOIREHEALTH by SOCAPHARM

Portée par Raymond Bleu-Laine, cette solution permet aux usagers de se munir d’une carte digitale prépayée pour l’achat de médicaments et de produits parapharmaceutiques sans avance de fonds, dans un réseau de pharmacies partenaires en Côte d’Ivoire. Un projet salué pour sa faisabilité, son impact social et son potentiel de croissance dans le secteur de la santé en Afrique de l’Ouest.



Prix Impact : La Ruche Health

Fondée par Sophie Tall, cette plateforme de télémédecine permet aux populations - y compris celles résidant en zones périurbaines et rurales - d’accéder à des consultations médicales à distance. Une réponse concrète aux inégalités territoriales d’accès aux soins.

Prix Coup de Cœur du Jury : Pretty Mining

Avec son projet d’exploitation aurifère semi-industrielle responsable, Christine Logbo ambitionne de structurer une filière éthique dans un secteur souvent décrié pour ses dérives sociales et environnementales. Employant 75 % de femmes issues des villages voisins du site, Pretty Mining entend faire émerger une filière responsable et inclusive. Un projet qui a conquis le cœur du jury par son originalité et sa portée symbolique.

Un catalyseur de croissance et de reconnaissance

En parallèle des pitchs, le Demo Day a été ponctué par la remise des certificats de fin de formation aux 17 entrepreneurs de cette 4ᵉ promotion. Un moment fort, symbole de la montée en compétences acquise pendant huit mois d’un parcours exigeant mêlant formation, mentorat et accompagnement stratégique.

Présentant le bureau régional de HEC Paris et ses activités, Alexis John Ahyee, Directeur du bureau Afrique de l’Ouest et Centrale, a déclaré : “Ce Demo Day confirme le rôle moteur d’Abidjan dans la dynamique entrepreneuriale de la région. Nous sommes fiers de porter ici des programmes structurants tels que Challenge+, GEMM (Global Executive Master in Management), Stand Up, et PACT Afrique, qui accompagnent chaque année des talents audacieux, résilients et visionnaires.”

HEC Paris De gauche à droite, Sophie Tall (La Ruche Health), Raymond Bleu-Laine (IVOIREHEALTH by SOCOPHARM), et Christine Logbo (Pretty Mining)

Lors d’une séquence consacrée aux co-directeurs académiques du programme, Etienne Krieger, fondateur de Challenge+ à Paris et co-directeur de l’édition africaine, est revenu sur la philosophie du programme, son historique et sa genèse. Il a ainsi rappelé : “Challenge+ Afrique forme des bâtisseurs, pas seulement des porteurs d’idées. À l’heure où l’Afrique entreprend de concilier souveraineté économique et innovation, notre ambition est de doter les entrepreneurs les plus prometteurs des compétences nécessaires pour passer à l’échelle.”

Adama Touré, co-directeur académique depuis 2023, a quant à lui insisté sur l’importance de l’ancrage local : “C’est sur le terrain que les idées s’affinent, que les besoins réels émergent et que les projets gagnent en solidité. L’entrepreneur africain doit aller à la rencontre de son environnement pour concevoir des initiatives porteuses d’impact.”

De son côté, Talibi Haidra, co-directeur académique depuis 2022, est revenu sur son expérience personnelle en tant qu’entrepreneur, soulignant : “Notre rôle est d’aider les porteurs de projets à conjuguer impact social et rentabilité économique dès la phase de structuration.”

Regards croisés sur l’entrepreneuriat ivoirien

Pendant la délibération du jury, deux voix sont venues enrichir la réflexion :

Marie-Elisabeth Coulibaly , fondatrice de Tineus Création , a partagé son parcours entrepreneurial démarré avec le projet pilote Stand Up d’HEC Paris. À partir du pagne tissé ivoirien, elle conçoit objets de décoration et vêtements, valorisant le savoir-faire local.

, fondatrice de , a partagé son parcours entrepreneurial démarré avec le projet pilote Stand Up d’HEC Paris. À partir du pagne tissé ivoirien, elle conçoit objets de décoration et vêtements, valorisant le savoir-faire local. Alex Degny, président du CI20 et entrepreneur en série, a partagé son parcours ainsi que ses engagements en faveur d’un écosystème tech ivoirien structuré. Il a notamment présenté Icône, une solution de digitalisation de la collecte de taxes et de la gestion municipale, déjà adoptée par plusieurs villes, et qui incarne sa vision d’une smart city africaine centrée sur les besoins essentiels des citoyens. Il est également revenu sur les initiatives phares du CI20 — CI20 Connect, Startup Boost Capital, Keza Capital Afrik, Startup’Elle et CI20 Tour — qui visent respectivement à soutenir le financement early-stage, stimuler l’innovation, encourager l’inclusion des femmes et favoriser la diffusion de l’entrepreneuriat à l’échelle nationale. Enfin, il a souligné le rôle déterminant du programme Challenge+ dans sa trajectoire, saluant un accompagnement structurant qui lui a permis de professionnaliser sa démarche et de transformer une idée en un modèle économique solide.

En s’appuyant sur des partenariats stratégiques avec Nhood Afrique et Canal+, cette édition a réaffirmé la volonté de HEC Paris de faire émerger les talents africains et de contribuer à structurer un écosystème entrepreneurial durable, responsable et ambitieux.