CMOC enregistre un bénéfice net record de 1,21 milliard USD au premier semestre 2025, porté par la performance du cuivre

CMOC a publié ses résultats pour le premier semestre 2025, affichant un chiffre d’affaires de 13,21 milliards USD et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 1,21 milliard USD , en hausse de 60,07 % sur un an, atteignant ainsi le niveau le plus élevé de son histoire pour un premier semestre. Le flux de trésorerie opérationnel a atteint 1,67 milliard USD, tandis que le ratio d’endettement a reculé à 50,15 %, reflétant une génération de trésorerie plus solide et un bilan renforcé .

Une performance opérationnelle tirée par le cuivre

Les revenus issus des activités minières ont progressé à 5,49 milliards USD, soit 42 % du chiffre d’affaires total, établissant un nouveau record. Le cuivre est demeuré le principal moteur de croissance, porté par les performances de premier plan des opérations TFM et KFM en République démocratique du Congo. La production de cuivre a atteint 353 570 tonnes, tandis que les revenus du cuivre se sont élevés à 3,59 milliards USD, représentant 65 % des revenus miniers et établissant également un sommet historique.

Le cobalt a également affiché de solides résultats, avec une production de 61 073 tonnes. Les autres produits ont affiché des performances supérieures aux prévisions :

Molybdène : 6 989 tonnes

Tungstène : 3 948 tonnes

Niobium : 5 231 tonnes (niveau le plus élevé depuis plusieurs années)

(niveau le plus élevé depuis plusieurs années) Engrais phosphatés : 582 621 tonnes

IXM, la filiale de trading du Groupe, a poursuivi l’optimisation de son portefeuille en termes de volume et de qualité, atteignant une efficacité opérationnelle sans précédent.

Maîtrise des coûts et efficacité opérationnelle

Les coûts opérationnels ont reculé de 10,96 % sur un an, reflétant la priorité constante de CMOC en matière d’efficacité et d’optimisation.

En Afrique , les améliorations de procédés et l’intégration d’innovations digitales ont permis de renforcer la productivité.

, les améliorations de procédés et l’intégration d’innovations digitales ont permis de renforcer la productivité. En Chine , l’optimisation des réactifs a contribué à améliorer les taux de récupération du molybdène et du tungstène, tout en réduisant les coûts.

, l’optimisation des réactifs a contribué à améliorer les taux de récupération du molybdène et du tungstène, tout en réduisant les coûts. Au Brésil, la diminution des dépenses liées aux achats et à la logistique a soutenu la performance, tandis que les usines BVFR et BV ont atteint des taux de récupération à des niveaux historiques.

Développement stratégique et croissance durable

CMOC a renforcé ses fondations organisationnelles en développant une équipe de direction internationale et professionnelle, tout en consolidant sa gouvernance et sa maîtrise de coûts.

La société a poursuivi sa stratégie de croissance avec l’acquisition d’Odin Mining (projet aurifère Cangrejos) en Équateur — l’un des plus grands gisements d’or non exploités au monde — dont la mise en production est désormais accélérée en vue d’une entrée en service avant 2029.

En République démocratique du Congo, CMOC poursuit ses projets d’expansion avec l’objectif de porter sa capacité annuelle de production de cuivre entre 800 000 et 1 000 000 tonnes. Le projet hydroélectrique Heshima (200 MW) progresse également, assurant un approvisionnement électrique fiable et durable pour soutenir la croissance de la région.

CMOC a su maintenir sa notation « AA » auprès de MSCI ESG Ratings, tout en améliorant sa position du top 13 % au top 11 % mondial du secteur des métaux non ferreux. Ces distinctions confirment l’engagement constant de l’entreprise en faveur du développement durable, de pratiques responsables et de la création de valeur à long terme pour l’ensemble de ses parties prenantes.