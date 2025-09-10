Coup d'envoi de l'IATF2025 à Alger - Les dirigeants appellent à une intensification du commerce intra-africain

Le plus grand événement africain dédié au commerce et à l'investissement, la Foire du commerce intra-africain 2025 (IATF2025), a officiellement ouvert ses portes aujourd'hui à Alger. A cette occasion, les pays africains ont été invités à intensifier la dynamique de croissance du commerce intra-africain et à renforcer l'intégration économique.

S’adressant aux délégués – parmi lesquels figurent des dirigeants africains et caribéens ainsi que des chefs d’entreprise – réunis pour la cérémonie officielle d’ouverture, le Président de la République démocratique algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a exhorté les pays à renforcer leurs liens économiques. Il a plaidé pour une intensification des échanges commerciaux, soulignant que cette dynamique était essentielle pour stimuler la croissance, créer des emplois et protéger les économies africaines et caribéennes des effets de la conjoncture géopolitique mondiale actuelle.

Le Président a également insisté sur la nécessité de renforcer la connectivité à l’échelle du continent en comblant les déficits d’infrastructures, condition essentielle pour faciliter le commerce intra-africain. Il a énuméré les projets d'infrastructure régionaux en cours en Algérie, notamment la route transsaharienne reliant Alger aux pays voisins, le gazoduc algérien qui répond aux besoins énergétiques de la région et la fibre optique pour la souveraineté numérique. A cela s’ajoute l'amélioration des liaisons aériennes et maritimes avec les pays voisins.

Organisé par la République algérienne démocratique et populaire, l’IATF2025 rassemble pendant sept jours des milliers de visiteurs et d'acheteurs, ainsi que plus de 2 000 exposants venus du monde entier. Cet événement est organisé conjointement par la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank), la Commission de l'Union africaine et le Secrétariat de la ZLECAf. La foire devrait permettre de faciliter des accords commerciaux et d'investissement d'une valeur totale supérieure à 44 milliards de dollars US.

Selon le Président du conseil consultatif de l'IATF2025 et ancien Président de la République fédérale du Nigeria, S.E. Olusegun Obasanjo, 48 pays africains participent aux expositions de l'IATF2025. Il s'agit du plus grand nombre de participants depuis la création de l'IATF en 2018.

« Au cours des éditions précédentes, qui se sont étalées sur plus de huit ans, l'IATF a démontré sa capacité à mettre en relation des acheteurs, des vendeurs, des investisseurs, des innovateurs et des gouvernements de tous les coins de l'Afrique, et désormais de l'Afrique et sa diaspora. L'IATF est devenue le moteur qui accélère l'essor du commerce et les flux d'investissement », a ajouté S.E. Obasanjo.

Depuis sa création en 2018, l'IATF a réuni plus de 4 500 exposants, attiré plus de 70 000 participants provenant de 130 pays et facilité la conclusion d'accords commerciaux et d'investissement dépassant 118 milliards de dollars US. Des milliers d'entreprises africaines ont noué des liens avec de nouveaux partenaires et pénétré de nouveaux marchés grâce à cette plateforme.

S.E. Obasanjo a mis en avant le projet hydroélectrique Julius Nyerere (barrage de Rufiji), d'un montant de 2,9 milliards de dollars US, l'un des plus grands projets d'infrastructure énergétique en Afrique parmi les nombreuses réussites de l'IATF. L'accord a été conclu lors de la Foire commerciale 2018 au Caire entre des entrepreneurs égyptiens et le gouvernement tanzanien, et exécuté exclusivement par des entreprises africaines, devenant ainsi le plus important contrat EPC intra-africain du continent.

Le Secrétaire général de la ZLECAf, S.E. Wamkele Mene, a mis les dirigeants au défi d'accélérer la mise en œuvre de la ZLECAf afin de renforcer la résilience et de préserver les intérêts collectifs du continent compte tenu des incertitudes mondiales actuelles et de l'évolution des modèles commerciaux.

« Selon le rapport 2025 d'Afreximbank sur le commerce africain, le commerce intra-africain a fortement rebondi en 2024, atteignant 220,3 milliards de dollars US, soit une augmentation de 12,4 % par rapport à 2023. Cette reprise souligne la confiance croissante dans le modèle d'intégration de l'Afrique dans le cadre de la ZLECAf. Les données montrent une évolution progressive de la structure commerciale du continent. Si les matières premières continuent de dominer, on observe une croissance évidente dans les secteurs des machines, des véhicules automobiles, des produits alimentaires, des produits chimiques et de l'électronique. Cette évolution marque la transition de notre continent, qui passe d'une dépendance vis-à-vis des matières premières brutes à une diversification industrielle, une transition qui ne pourra être soutenue que par des chaînes de valeur logistiques et manufacturières plus solides », a déclaré S.E. Mene.

La vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, S.E. l'ambassadrice Selma Malika Haddadi, a fait remarquer que l'Afrique ne contribue qu'à hauteur de 2,9 % au commerce mondial et que, bien que le commerce intra-africain ne représente encore qu'une petite fraction du commerce total du continent, il est en augmentation constante, avec une croissance de 27 % entre 2017 et 2023.

« Notre commerce intérieur peut être un puissant moteur d’industrialisation. En effet, contrairement à notre commerce international, le commerce intra-africain repose principalement sur les produits manufacturés. Alors que les exportations africaines vers l’extérieur ne représentent que 20 % de produits manufacturés, ce chiffre grimpe à 45 % lorsqu’il s’agit des échanges entre pays africains. En dépit de ce potentiel, le commerce intra-africain ne représente encore qu’environ 15 % du commerce total du continent. Ce déséquilibre n’est pas seulement le fruit d’un régime commercial international inéquitable C’est aussi le résultat de choix que nous avons faits, et donc de choix que nous avons le pouvoir de changer. Le commerce intra-africain est et doit rester notre priorité », a ajouté Mme Haddadi.

Le Président d’Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque, le Professeur Benedict Oramah, a souligné que depuis 2018, l'IATF s'est révélée être une plateforme solide pour lancer des idées et des initiatives gagnantes, forger des partenariats continentaux et mondiaux, débloquer des financements essentiels et espérer des opportunités de marché sans précédent.

« L'IATF se révèle être une formidable plateforme pour mener à bien le combat que nous entamons pour l'indépendance économique de tous les Africains, indépendamment de leur couleur de peau, de leurs croyances, de leur lieu de résidence, de leur sexe ou de leur statut social. Nous pensons avoir mis en place une plateforme et un écosystème de soutien dans lequel émergeront un jour de jeunes Africains susceptibles de changer la façon dont les populations du monde lisent, vivent, interagissent, font des affaires et gèrent leur santé. La preuve réside dans ce que nous avons vu émerger de cette plateforme depuis 2018. L'IATF2025 marque une étape importante dans notre cheminement vers l'émancipation économique de l'Afrique, grâce au commerce et aux investissements intra-régionaux », a déclaré le Professeur Oramah.

Le programme de l'IATF2025 est conçu pour favoriser les discussions susceptibles de changer la donne, les négociations de haut niveau et les riches expositions culturelles, le tout dans le but d'accélérer l'intégration et la transformation économique de l'Afrique dans le cadre de la ZLECAf.

Le programme de cette année regorge de moments incontournables, notamment le Global Africa Diaspora Day, qui célèbre les liens entre le continent et sa diaspora, le Forum sur l'investissement en Algérie, qui met en avant le potentiel du pays hôte en tant que porte d'entrée, la Journée de l'industrialisation Arise, qui vise à stimuler la création de valeur ajoutée ; Creative Africa Nexus (CANEX), qui met en lumière le pouvoir des industries culturelles africaines ; le Salon africain de l’automobile, qui réunit l'écosystème de la construction automobile du continent ; le Pavillon Dangote et la Journée spéciale Dangote, qui célèbrent le commerce intra-africain et les champions industriels ; et la plateforme AU Youth Start-Up, qui donne les moyens d'agir à la prochaine génération d'entrepreneurs africains.

De plus, certaines des voix les plus influentes qui façonnent l'avenir de l'Afrique et des Caraïbes seront présentes sur scène. Aux côtés de nombreuses autres personnalités issues du gouvernement, des secteurs du commerce, de l'innovation, de l'énergie et de l'agriculture, ces voix animeront des discussions qui feront progresser l'avenir commun de l'Afrique et des Caraïbes.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.intrafricantradefair.com .

À propos de la Foire commerciale intra-africaine

Organisée par la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank), en collaboration avec la Commission de l'Union africaine (CUA) et le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), la Foire commerciale intra-africaine vise à fournir une plate-forme unique pour faciliter l'échange d'informations sur le commerce et l'investissement afin de soutenir le développement du commerce et de l'investissement intra-africains, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre de l'Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). La Foire commerciale intra-africaine réunit les acteurs continentaux et internationaux afin qu'ils présentent et exposent leurs biens et services, tout en explorant les opportunités d'affaires et d'investissement sur le continent. L’IATF offre en outre une plateforme pour partager des informations sur le commerce, les investissements et le marché avec les parties prenantes et permet aux participants d’examiner et d’identifier des solutions aux difficultés auxquelles sont confrontés le commerce et l’investissement intra-africain. Outre les participants africains, la foire commerciale est ouverte aux entreprises et aux investisseurs de pays non africains qui souhaitent présenter des biens d’investissement et ceux qui veulent faire des affaires en Afrique et soutenir sa transformation grâce à l'industrialisation et au développement des exportations