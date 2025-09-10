Alors que la Foire Commerciale Intra-Africaine (L’IATF2025) entamait sa deuxième journée, la Journée Mondiale de la Diaspora Africaine a réuni des Chefs d'État, des Hauts Fonctionnaires, des Chefs d'entreprise et des Icônes culturelles de toute l'Afrique, des Caraïbes et de la Diaspora, avec une vision renouvelée pour apporter l'unité et la souveraineté économique.

Organisée au Centre International de Conférences (CIC) d'Alger, la Journée Mondiale de la Diaspora Africaine s'est ouverte par une allocution de S.E. M. Sifi Ghrieb, Premier Ministre par intérim de l'Algérie. Elle a été suivie par les déclarations percutantes de S.E. Olusegun Obasanjo, Ancien Président du Nigeria et Président du Conseil Consultatif de l'IATF, du Professeur Benedict Oramah, Président du Conseil d'Administration d'Afreximbank, S.E. Mia Amor Mottley, Première Ministre de la Barbade ; S.E. Dr Terrance Drew, Premier Ministre de Saint-Kitts-et-Nevis ; et S.E. Dickon Mitchell, Premier Ministre de la Grenade, qui ont tous appelé à l'unité entre l'Afrique et sa Diaspora.

Dans son discours liminaire, le Professeur Benedict Oramah a souligné que l'Afrique globale doit évoluer vers un marché cohésif de près de deux milliards de personnes : « La tâche qui nous attend consiste à utiliser la force de nos efforts collectifs et de nos connaissances pour bâtir une économie solide pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Nous devons produire au sein de nos communautés, vendre au sein de nos communautés et être fiers de consommer ce qui est produit au sein de nos communautés. »

Le Professeur Benedict Oramah a ajouté : « Notre concept d'Afrique mondiale peut être défini comme un Panafricanisme soutenu par les marchés et par le capital que nous possédons et contrôlons. L'événement d'aujourd'hui est essentiel pour faire avancer ce nouveau programme. »

Renforçant ce message, le Dr Terrance Drew, Premier Ministre de Saint-Kitts-et-Nevis, a expliqué comment l'Afrique et sa Diaspora s'efforcent de jeter des ponts et de se construire un avenir radieux ensemble : « L'Afrique mondiale n'est pas une idée nouvelle. Elle s'inscrit dans la continuité d'un grand voyage visant à réparer un passé brisé et à garantir un avenir fondé sur l'unité et la souveraineté. »

La liste complète des Ministres et des Dirigeants participant à la session du matin comprenait :

S.E. Olusegun Obasanjo, Ancien Président du Nigeria et Président du Conseil Consultatif de l'IATF

Mia Amor Mottley, Première Ministre de la Barbade

L'honorable Dr Terrance Drew, Premier Ministre de Saint-Kitts-et-Nevis

L'honorable Dickon Mitchell, Premier Ministre de la Grenade (CARICOM), qui a envoyé une déclaration préenregistrée

L'honorable Ginger Moxey, Ministre de Grand Bahama, Bahamas

Dr George Elombi, Vice-Président Exécutif chargé de la gouvernance, des services juridiques et des services généraux, et Nouveau Président de l'Afreximbank

Mme Kanayo Awani, Vice-Présidente Exécutive chargée du commerce Intra-Africain et du Développement des Exportations, Afreximbank

Des discours spéciaux ont également été prononcés par des créateurs de renommée mondiale, M. Ozwald Boateng, Créateur de mode Ghanéo-Britannique, et M. Chafik Gasmi, Architecte et Directeur Artistique Algérien. Ramirez, de la Grenade, a mis en avant la richesse de la créativité Africaine et de la Diaspora.

Le Professeur Benedict Oramah a également souligné la création prévue d'une Commission mondiale pour l'Afrique, parallèlement à des initiatives culturelles telles que des activités sportives entre l'Afrique et les Caraïbes.

Le panel intitulé « L'Afrique Mondiale que nous voulons : une collaboration commerciale sans frontières » était présidé par l'honorable Ginger Moxey, Ministre de Grand Bahama, Bahamas, et modéré par Mucha Hazel Nyandoro (Royaume-Uni/Zimbabwe). Mme Sunmbo Olatunji (Nigéria), Mme Kaye-Anne Greenidge (Barbade), M. Mouloud Khelif (Algérie), le Dr Fouad Bousetouane (Algérie/États-Unis) et M. Okechukwu Ihejirika (Afreximbank) ont apporté leur contribution en partageant des idées concrètes pour renforcer la collaboration transfrontalière.

La journée s'est terminée par une conversation sur le thème « Décoloniser les récits : la voix de l'Afrique dans le discours mondial », animée par M. Karim Zéribi (Algérie). Le panel était composé de l'Ambassadeur Orlando Romain (Grenade), Mme Lavaille Lavette (États-Unis), M. Noureddine Zahzah (Algérie), Mme Naïma Yahi (Algérie) et M. Temwa Gondwe (Afreximbank), qui ont discuté des moyens de remodeler les récits mondiaux et d'amplifier les perspectives Africaines.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.intrafricantradefair.com .