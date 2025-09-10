Karavan Press Remporte le Prix de la Fabrique de Livres du CANEX pour l'Édition en Afrique 2025

Karavan Press, une maison d'édition indépendante basée à Cape Town, en Afrique du Sud, est la lauréate de l'édition 2025 du Prix de la Fabrique de Livre pour la publication en Afrique, qui célèbre et récompense les contributions exceptionnelles des éditeurs et Auteurs Africains au monde littéraire.

Karavan Press a été récompensé pour son livre In Silence My Heart Speaks (En silence, mon cœur parle) de Thobeka Yose, remportant le premier prix d'une valeur de 20 000 dollars. Le prix a été remis par le Ministre Algérien de la Culture et des Arts, Azzedine Mihoubi, lors d'une cérémonie de remise des prix qui s'est tenue dans le cadre de la Foire Commerciale Intra-Africaine 2025 (IATF2025) à Alger. Les finalistes ont reçu chacun 2 000 dollars.

Ce prix est une initiative conjointe du Nexus de l'Afrique Créative (CANEX), une intervention de la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) en partenariat avec Narrative Landscape Press Limited. Il vise à mettre en valeur la chaîne de valeur littéraire et éditoriale en Afrique et à développer les talents littéraires à travers le continent et la diaspora.

« Grâce au Prix de la Fabrique de Livre pour la publication en Afrique, nous continuons à renforcer l'économie créative Africaine en mettant en avant les éditeurs et en diffusant les récits Africains auprès d'un public international. Outre ce prix, nous organisons un atelier d'écriture Panafricain et publions une newsletter électronique mettant en avant la Littérature Africaine, afin de mettre en lumière et de valoriser la chaîne de valeur du livre Africain », a déclaré Temwa Gondwe, Directeur du Département Commerce Intra-Africain et Développement des Exportations (Créativité et Diaspora) d'Afreximbank.

Pour sa deuxième édition, le prix a attiré plus de 80 candidatures provenant de tout le continent, reflétant la diversité et la vitalité de la narration Africaine. Les éditeurs ont soumis des ouvrages commerciaux destinés au grand public et largement disponibles dans les bibliothèques et les librairies. Les candidatures comprenaient des ouvrages de fiction, des essais et des recueils de poésie, en version reliée ou brochée, l'accent étant mis sur les œuvres imprimées et publiées sur le continent et rédigées dans des langues indigènes. Les candidatures pouvaient être rédigées dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union Africaine : Arabe, Anglais, Français, Portugais, Espagnol, Swahili et toute autre langue Africaine. Les candidatures ont été jugées sur la qualité de l'écriture, de l'édition et de la production.

Le jury était composé du Dr Boukenna Abdelaziz, Professeur d'histoire à l'université d'Alger, de Lavaille Lavette, Président de JVL Media, et du Professeur Egara Kabaji, Professeur de Communication Littéraire à l'université des sciences et technologies Masinde Muliro. Le jury a salué la qualité exceptionnelle de l'écriture, de l'édition et de la production.

Ce prix s'inscrit dans le cadre des activités de la Fabrique de Livres du CANEX, un programme annuel d'événements organisé dans le cadre de l'initiative CANEX de l'Afreximbank, qui culmine avec la cérémonie de remise des prix. L'année dernière, Cassava Republic Press (Nigeria) a remporté le premier prix lors de la première édition du Prix de la Fabrique de Livre CANEX pour la publication en Afrique pour le livre Female Fear Factory: Unveiling Patriarchy's Culture of Violence de Pumla Dineo Gqola.

CANEX à l'IATF est présenté comme le plus grand rassemblement de créatifs d'Afrique et de la diaspora à travers les chaînes de valeur de diverses industries créatives et culturelles, du cinéma, de la musique et de la mode aux arts culinaires, aux sports et aux arts visuels, entre autres. Ce sommet d'une semaine a réuni des acteurs continentaux et mondiaux afin de présenter et d'exposer leurs produits et services, et d'explorer les opportunités commerciales et d'investissement au sein d'une économie créative en pleine expansion.

Il se tient dans le cadre de l'IATF2025, organisé par la République Algérienne Démocratique et Populaire et co-convoqué par Afreximbank, la Commission de l'Union Africaine et le Secrétariat de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf). Cet événement d'une semaine devrait faciliter la conclusion d'accords commerciaux et d'investissement d'une valeur totale de plus de 44 milliards de dollars Américains.

L'IATF est une plateforme permettant aux entreprises de présenter leurs produits et services aux visiteurs et aux acheteurs tout en explorant les opportunités et en échangeant des informations. L'IATF vise à exploiter les opportunités offertes par le marché unique de la ZLECAf, qui compte plus de 1,4 milliard d'habitants et un PIB de plus de 3 500 milliards de dollars Américains. L'IATF2025, qui se tient actuellement, en est à sa quatrième édition. Les trois dernières éditions de l'IATF ont généré au total plus de 118 milliards de dollars de transactions commerciales et d'investissements et ont attiré plus de 70 000 visiteurs et 4 500 exposants.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.intrafricantradefair.com .