Le Nigeria accueillera la Foire Commerciale Intra-Africaine en 2027

Le Ministre Nigérian de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement, Dr Jumoke Aduwole, après avoir reçu le drapeau symbolisant l'organisation de la cinquième édition de la Foire Commerciale Intra-Africaine en 2027 des mains du Président du Conseil Consultatif de l'IATF, l'Ancien Président de la République Fédérale du Nigeria, S.E. Chief Olusegun Obasanjo.

Après un processus rigoureux d'appel d'offres et d’audit préalable, le Nigeria a été choisi pour accueillir la cinquième édition de la Foire Commerciale Intra-Africaine (IATF), le principal événement commercial et d'investissement en Afrique, qui se tiendra en 2027.

Cette annonce a été faite par le Président du Conseil Consultatif de l'IATF, qui est également Ancien Président de la République Fédérale du Nigeria, S.E. Chief Olusegun Obasanjo, lors de la cérémonie d'ouverture officielle de la quatrième édition de la Foire (IATF2025), qui se tient actuellement à Alger, en Algérie.

En remettant le drapeau de l'IATF au Ministre Nigérian de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement, le Dr Jumoke Aduwole, en guise d'acceptation officielle du mandat de pays hôte de l'IATF2027, S.E. Obasanjo a déclaré : « L'IATF n'est pas seulement une Foire Professionnelle, c'est un Voyage à travers notre continent et l'Afrique mondiale, porté par des nations qui partagent la vision du commerce Intra-Africain et de l'intégration régionale. Depuis sa création, l'IATF a tourné à travers notre continent, laissant son héritage unique et s'améliorant à chaque pays hôte. Aujourd'hui, nous poursuivons cette fière tradition en annonçant que le Nigeria sera le pays hôte de l'IATF2027. »

L'IATF, qui dure une semaine, se tient tous les deux ans et est co-organisé par la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank), la Commission de l'Union Africaine et le Secrétariat de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf). Il s'agit d'une plateforme permettant aux entreprises de présenter leurs produits et services aux visiteurs et aux acheteurs, tout en explorant les opportunités et en échangeant des informations. L'IATF vise à exploiter les opportunités offertes par le marché unique de la ZLECAf, qui compte plus de 1,4 milliard d'habitants et un PIB de plus de 3 500 milliards de dollars Américains.

Le Nigeria est le quatrième pays à accueillir l'IATF. L'Égypte a accueilli la première édition au Caire en 2018, tandis que la deuxième édition a été organisée par l'Afrique du Sud à Durban en 2021. La troisième édition est revenue au Caire en 2023, avant la quatrième édition qui se déroule actuellement à Alger. Les trois dernières éditions de l'IATF ont généré au total plus de 118 milliards de dollars d'accords commerciaux et d'investissements et ont attiré plus de 70 000 visiteurs et 4 500 exposants.

Revenant sur le parcours de l'IATF, le Professeur Benedict Oramah, Président sortant et Président du Conseil d'Administration d'Afreximbank, a déclaré : « Le parcours que nous avons entamé en 2017, lorsque nous avons commencé à planifier la première Foire Commerciale, qui s'est tenue en Novembre 2018, était une initiative stratégique inspirée de la Stratégie Commerciale Intra-Africaine d'Afreximbank, lancée en 2016. La tâche herculéenne consistant à concrétiser cette vision, à mobiliser les États Africains, des milliers d'exposants, d'acheteurs et de sponsors, entre autres, pour un événement d'une telle ampleur n'a été rendue possible que grâce au soutien massif dont Afreximbank a bénéficié de la part de nombreux acteurs. »

La cérémonie officielle d'ouverture de l'IATF2025 a été présidée par le Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire, S.E. Abdelmadjid Tebboune. Elle a réuni des milliers de délégués, dont des Chefs d'État et de Gouvernement d'Afrique et des Caraïbes, ainsi que des Chefs d'Entreprises et des Capitaines d'Industries.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.intrafricantradefair.com .