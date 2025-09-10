Nucleon Security lève 3 M€ pour accélérer son expansion et industrialiser son IA Zero Trust

Le fournisseur de solutions de cybersécurité intelligentes, intégrées et automatisées, annonce une levée de fonds de 3 millions d’euros en late seed.

Objectif : industrialiser ses technologies d’intelligence artificielle agentique et accélérer son expansion à l’international.

Le coût des cyberattaques pourrait atteindre 10,5 trillions de dollars en 2025 selon Cybersecurity Ventures , tandis que la pénurie de talents reste criante: il manquerait près de 4 millions de professionnels de la cybersécurité dans le monde, d’après la Banque mondiale .

Face à ces contraintes, Nucleon Security propose une nouvelle approche de cybersécurité proactive et automatisée, déjà déployée chez plus d’une centaine de clients, avec une adoption croissante par les organisations publiques et privées à travers le continent africain.

Une levée de 3 M€ pour accélérer l’industrialisation et l’expansion

Déjà actif sur plusieurs marchés africains – outre le Maroc, où Nucleon dispose d’une importante entité locale avec plusieurs collaborateurs et accompagne au quotidien les entreprises et les institutions, la startup soutient les entités publiques et privées en Tunisie, Burkina Faso, Bénin, Togo, Côte d’Ivoire, Cameroun, Madagascar, Nigeria, et ambitionne de poursuivre son expansion sur le continent africain et à l’international, tout en industrialisant ses solutions de cybersécurité innovantes et en poursuivant le travail stratégique de R&D.

Nucleon opère cette levée de fonds aux côtés du fonds marocain CDG Invest, à travers son programme 212Founders, LoftyInc Capital, fonds panafricain de venture capital, Orange Ventures, le fonds de capital-risque d’Orange dédié à l’innovation technologique, Axian Group, basé à Madagascar, ainsi que NewFund Capital qui mène le tour. L’engagement de ces partenaires confirme la pertinence de la vision de Nucleon Security.

« Nous ne parlons pas de concepts, mais de solutions déjà en production. Notre ambition est de rendre la cybersécurité proactive et accessible pour tous, en permettant aux entreprises de gagner en visibilité, en efficacité et en résilience grâce à une plateforme

holistique combinant Zero-Trust et IA agentique. Nous nous félicitons de cette levée de fonds, qui doit aussi nous permettre d’accompagner plus largement les organisations de toutes tailles afin de leur donner les moyens de se protéger face à des menaces toujours plus sophistiquées », a déclaré Anas Chanaa, co-fondateur et CEO de Nucleon Security.

« Nous sommes fiers d’accompagner Nucleon Security dont l’expertise en cybersécurité de nouvelle génération répond à un enjeu majeur pour les entreprises. Cet investissement reflète notre confiance dans leur équipe et leur ambition internationale » - a affirmé Salim Hassad, Partner chez Newfund.

Une plateforme Zero Trust couvrant tout le cycle de défense

La plateforme de Nucleon Security couvre l’ensemble du cycle de défense : la protection des endpoints avec son EDR (Endpoint Detection and Response) Zero Trust, qui bloque toute activité suspecte par défaut ; la supervision managée 24/7 via le MDR (Managed Detection and Response) souverain, qui garantit un traitement local et indépendant des données critiques ; l’analyse avancée des malwares avec Malprob AI identifiant les menaces inédites avant qu’elles ne se propagent et ScorX, une technologie qui classe les alertes et met en avant les menaces critiques.

Une cybersécurité adaptative augmentée par l'IA Agentique

Avec son approche Zero Trust, Nucleon Security adapte en permanence la sécurité aux usages réels des organisations, offrant une protection à la fois contextuelle et évolutive. Cette stratégie est amplifiée par l’IA agentique, qui dépasse les limites d’une intelligence artificielle classique : au lieu de simplement analyser et alerter, elle agit comme un agent autonome, capable d’analyser, décider, agir et apprendre en continu. Chez Nucleon Security, cette IA devient un véritable copilote des équipes de cybersécurité, intervenant à chaque étape du cycle, prévention, détection, réponse et remédiation.

A propos de Nucleon Security

Nucleon Security conçoit et déploie des solutions de cybersécurité automatisées, intelligentes et opérationnelles, reposant sur l’IA agentique, le Zero Trust et une approche business-centric. Déjà implantée sur plusieurs continents, sa plateforme protège des entreprises, institutions et infrastructures critiques face à un paysage de menaces en constante évolution. La société est basée à Paris, avec une filiale à Rabat, et opère principalement en Europe et en Afrique.

