Filatex Énergies augmente la capacité solaire de sa centrale hybride de Tuléar

Filatex Énergies, acteur majeur de la production d'énergie à Madagascar, annonce l'augmentation de la capacité solaire de sa centrale hybride de Tuléar, passant de 2,9 MWc à 3,9 MWc. Cette expansion témoigne de l'engagement de Groupe filatex pour la transition énergétique du pays.

Lancé en 2022, le parc solaire de Tuléar est un projet qui s’est déroulé en deux étapes : une première phase déployée en 2024, puis une extension en 2025 qui porte la capacité totale à 3,9 MWc. Aujourd'hui, la centrale de Tuléar est une installation pionnière combinant une centrale thermique de 10 MW et une composante solaire au sol, soit une capacité hybride totale de 13,9 MW. L’infrastructure voit sa capacité solaire accrue, marquant une étape importante dans le développement continu de cette infrastructure clé pour la région.

Tahina Ramaromandray, Responsable des Affaires Publiques chez Groupe filatex, déclare : « Nous sommes fiers de cette nouvelle étape pour notre centrale de Tuléar. Ce passage de 2,9 MWc à 3,9 MWc illustre notre volonté d'offrir des solutions énergétiques fiables, propres et durables pour les Malgaches. Avec cette extension, la production solaire supplémentaire de 1 MWc permet de fournir de l’électricité à environ 2 000 foyers, sur la base d’une consommation moyenne de 60 kWh par mois.»

Les travaux se poursuivent sur la centrale afin de porter la capacité solaire totale à 7MWc, renforçant ainsi l’approvisionnement énergétique durable du pays.

Cette nouvelle étape s’inscrit dans la stratégie portée par Filatex Énergies : produire une énergie propre, fiable et accessible. En tant que premier producteur privé d’électricité à Madagascar, Groupe filatex mise sur les énergies renouvelables pour répondre aux besoins du pays. L’entreprise s’appuie sur l’ensoleillement exceptionnel de Madagascar pour produire localement une électricité durable et moins coûteuse que les solutions fossiles.