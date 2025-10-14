Pour marquer sa rentrée, le Club Art & Culture HEC Alumni Côte d'Ivoire a organisé fin septembre une rencontre exclusive avec Jean Servais Somian, designer et sculpteur ivoirien. Il est reconnu comme l’une des figures majeures de la scène artistique africaine, ses œuvres étant célébrées dans les musées et les collections privées au-delà du continent. Cette rencontre, organisée au nouveau showroom Addoha à Cocody, a offert une plongée dans l'univers d'un créateur qui donne une noblesse inédite à des matériaux bruts du quotidien, tout en œuvrant activement à la transmission auprès de la jeunesse.

Après avoir mis à l’honneur le rôle des galeries puis l’art de la scène, le Club Art et Culture HEC Paris à Abidjan poursuit son ambition de rapprocher culture, entrepreneuriat et leadership à travers une troisième rencontre consacrée à la sculpture et au design. Au cours d’un échange intimiste avec Jean Servais Somian, les alumni ont pu découvrir le parcours de l’artiste en passant de son processus de création à Grand-Bassam à la valeur des œuvres dans un marché de plus en plus international. Il a aussi ouvert une réflexion sur l’avenir du design africain, la valorisation des savoir-faire locaux et la nécessité pour les collectionneurs africains de s’approprier leur propre scène artistique.

"Cet événement de rentrée incarne parfaitement notre ambition : construire des ponts entre une figure majeure de la création comme Jean Servais Somian et notre communauté ; entre les artistes, les collectionneurs et la jeunesse qui aspire à participer à cette dynamique culturelle. C'est en favorisant ces dialogues que nous contribuons à l'effervescence culturelle du pays, voire du continent, et à l’affirmation d’un art qui allie identité africaine et ouverture au monde”, précise Alexis John Ahyee, Président du Club Art & Culture HEC Alumni et Directeur du Bureau régional de l’École.

Une vision soutenue au plus haut niveau de l’État. Présente à l'événement, Françoise Remarck, Ministre de la Culture et de la Francophonie et également diplômée d'HEC Paris, a salué cette initiative : “Le Gouvernement est pleinement mobilisé pour soutenir l’essor et le rayonnement international de l’art africain. Des rencontres comme celles-ci sont essentielles : elles renforcent la visibilité de nos talents artistiques , stimulent la création ivoirienne et africaine, et participent à fédérer tout l’écosystème culturel. Le secteur culturel est aussi un moteur économique. Il crée des emplois, génère des revenus pour des milliers d’artistes issus d’une chaîne de valeurs dynamique. En soutenant nos créateurs, nous soutenons également une filière porteuse de croissance durable et d’opportunités pour la jeunesse.”

Quand le quotidien devient oeuvre d’art

Designer, ébéniste et sculpteur, Jean Servais Somian s'est imposé sur la scène internationale grâce à son approche unique : transformer la matière brute et les objets du quotidien en poésie visuelle. Sa signature, le bois de cocotier, est devenue l'emblème d'un art qui conjugue esthétique et fonctionnalité. Au cœur de sa démarche créative se trouve une philosophie qu’il nomme son “écriture nouvelle”: révéler la beauté et la noblesse cachée des matériaux et des objets qui nous entourent.

Surnommant ses cocotiers “Les Demoiselles de Grand-Bassam”, il leur offre une seconde vie après un long processus de séchage et de sculpture, allant de 4 à 6 mois. Pour l'artiste, le cocotier est le symbole de la force et de la générosité de l'Afrique, une "plante bénie" dont chaque partie est utilisée. Bibliothèques, chaises, miroirs ou luminaires naissent ainsi de troncs oubliés : ses créations mêlent ainsi design, utilité et réflexion sociale. Il transforme également les pirogues abandonnées en canapés ou méridiennes et les bassines en plastique, symbole du poids porté par les femmes africaines, en tabourets qui invitent à la réflexion collective sur la place de chacun et chacune dans la société.

“Je ne crée pas pour créer”, a expliqué l’artiste lors de cette rencontre. “Je crée pour raconter une histoire, celle de l’Afrique qui puise sa force dans ses symboles, ses matières et ses traditions. Mon rôle est de donner une nouvelle vie à ce que nous avons autour de nous et de transmettre ce savoir aux jeunes”.

Depuis plus de 20 ans, les œuvres de Somian voyagent à travers le monde. Vendues au enchères depuis 2002, présentées en 2018 au Palais Litta à Milan, en 2022 au Centre Pompidou à Paris, elles figurent également dans des collections privées prestigieuses, du roi Mohammed VI à Mathias & Gervanne Leridon. À Abidjan, il a été choisi pour concevoir le mobilier du futur parc urbain d’Akouédo. Son parcours illustre ce dialogue permanent entre tradition africaine et innovation contemporaine.

L’art comme pont : Dialogue, transmission et structuration

La transmission constitue le second pilier de son engagement. Conscient des enjeux de formation sur le continent, Jean Servais Somian s’investit pleinement dans l’encadrement de la nouvelle génération à travers son programme Young Designer’s Workshop, soutenu par la Fondation Donwahi. Il y accompagne chaque année de jeunes créateurs en leur donnant les outils pour concevoir, produire et vendre leurs œuvres, une démarche essentielle pour structurer la filière afin de pérenniser et créer une économie réelle.

“La rencontre avec Jean Servais Somian nous rappelle l'importance de l'art engagé, porteur de sens et de valeurs fortes, dans un marché africain en pleine structuration. Il s’agit d’encadrer les jeunes talents, mais aussi de sensibiliser les jeunes collectionneurs africains à la valeur des œuvres. Créer ce lien entre artistes et collectionneurs locaux, c’est contribuer à bâtir une scène artistique solide et pérenne, qui rayonne depuis notre continent.”, a souligné Sakina Agoumi, membre du comité du Club Art et Culture HEC Paris et directrice chez Addoha.