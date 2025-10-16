Africa Trade Gateway propulse le commerce numérique à un niveau supérieur et lance une initiative nationale de sensibilisation à son adoption au Rwanda

Afreximbank
Lancement de l’ATG au Rwanda
16 Octobre 2025
African Export-Import Bank (Cairo)

L’Africa Trade Gateway (ATG), un écosystème numérique novateur visant à révolutionner le commerce africain, a lancé une initiative nationale de sensibilisation à son adoption au Rwanda, marquant une étape importante dans le processus d’intégration économique du continent.

Fruit d’une collaboration entre la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) et le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), l’ATG est un écosystème commercial numérique intégré visant à concrétiser la mise en œuvre de la ZLECAf. Il permet aux entreprises de trouver des partenaires de confiance, d’obtenir des financements, d’effectuer des paiements transfrontaliers et d’accéder à de nouveaux marchés en toute sécurité.

Il met également en relation les acheteurs, les vendeurs, les institutions financières et les fournisseurs logistiques à travers l’Afrique. En fournissant une infrastructure numérique continentale transparente et efficace, les entreprises peuvent mener des échanges commerciaux pour étendre les activités commerciales – donc accroître le commerce intra-africain, promouvoir le commerce et l’intégration économique tout en créant des emplois.

Le gouvernement du Rwanda, partenaire clé dans la mise en œuvre locale de l’ATG, a mobilisé les acteurs du secteur privé en vue d’adopter cet instrument, le qualifiant de « bond en avant considérable dans la libéralisation du commerce qui permettra de concrétiser les promesses de la ZLECAf ».

« L’Africa Trade Gateway représente plus qu’une simple technologie ; il symbolise la volonté de l’Afrique de définir son propre destin numérique. À mesure que nous approfondissons notre intégration dans le cadre de la ZLECAf, veillons à ce que le commerce numérique devienne une pierre angulaire de l’industrialisation, de l’inclusion et de la résilience. Le Rwanda est prêt à jouer son rôle de partenaire engagé, d’innovateur numérique et de champion de la coopération continentale », a déclaré   Alexis Kabayiza, Conseiller technique en chef au Ministère du Commerce et de l’Industrie du Rwanda.

L’événement a réuni des acteurs clés du commerce, y compris des hauts fonctionnaires, la Fédération des organismes du secteur privé, l’Association des banquiers rwandais, des cadres bancaires, des diplomates, des importateurs et des exportateurs, des entrepreneurs, des associations rwandaises du secteur des affaires, et Real sources Africa (Société commerciale de la ZLECAf), ainsi qu’un représentant d’Afreximbank.

Lors du lancement,   M. Emeka Onyia, Directeur de la Banque numérique d’Afreximbank, a déclaré : « L’Africa Trade Gateway change la donne pour le commerce africain.  Il s’agit du projet économique le plus audacieux de notre époque – la porte d’entrée de l’Afrique vers la transformation. Le commerce intra-africain représente encore moins de 15 % de notre commerce total, ce qui démontre que nous ne commerçons tout simplement pas assez entre nous. Il est l’activité idéale pour faire passer l’Africa Trade Gateway au niveau supérieur, du concept à la communauté, du potentiel à l’impact ».

D’autres intervenants ont souligné l’importance de cette initiative, la qualifiant d’écosystème numérique unique en Afrique, qui vise à accélérer le protocole commercial numérique de la ZLECAf. « L’ATG représente bien plus qu’un système – c’est la porte d’entrée vers la prochaine ère économique de l’Afrique. L’avenir commercial de l’Afrique est numérique, l’intégration est à notre portée et l’Africa Trade Gateway est l’autoroute qui nous y mènera », a poursuivi   Felix Kabara Chege, PDG de Real sources Africa.

Le lancement de l’ATG au Rwanda est une étape importante vers la concrétisation de la vision de la ZLECAf d’un marché africain unique et intégré. Avec ses solutions numériques innovantes et son approche collaborative, l’ATG est en passe de transformer le visage du commerce africain et de contribuer à la croissance économique et au développement du continent.

