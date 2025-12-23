La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) et Heirs Energies Limited ont annoncé un partenariat financier historique de 750 millions de dollars US destiné à optimiser la structure financière de Heirs Energy et à débloquer des liquidités essentielles pour soutenir les besoins en fonds de roulement de la société énergétique qui poursuit son ambitieux programme de développement sur le terrain. Cet investissement devrait transformer considérablement la capacité énergétique nationale du Nigeria à mesure que la demande augmente.

Signée par le Dr George Elombi, Président d'Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque, et M. Tony O. Elumelu CFR, Président de Heirs Energies Limited, la facilité de prêt garanti de premier rang à double tranche soutiendra la stratégie de croissance accélérée de Heirs Energies qui entre dans une nouvelle phase d'expansion visant à augmenter et à maintenir sa production de pétrole et de gaz.

Afreximbank a été désignée comme arrangeur principal mandaté, agent de facilité et agent de sûreté dans le cadre de ce financement, qui est considéré comme une étape importante dans la collaboration stratégique entre Afreximbank et Heirs Energies.

À la suite de la signature, le Dr Elombi a souligné que ce partenariat témoignait de l'engagement d'Afreximbank en faveur de la création de valeur et de l'autonomisation des entrepreneurs africains.

« Sans des investissements tels que celui accordé à Heirs Energies, de nombreuses économies africaines dépendantes des combustibles fossiles seraient confrontées à de graves difficultés économiques », a déclaré Dr Elombi. Il ajoute : « Notre objectif, entre autres, est de donner les moyens d'agir aux entrepreneurs africains. Notre principale force réside dans la valeur des partenariats que nous continuons à développer ».

Dr Elombi a salué le soutien indéfectible de M. Elumelu aux activités d'Afreximbank, ajoutant que ces partenariats ont contribué à positionner Afreximbank comme un rouage essentiel dans la transformation économique de l'Afrique et la réalisation d'autres objectifs.

Le Président a réaffirmé la détermination d'Afreximbank à mener à bien le projet de Banque africaine de l'énergie, déclarant : « Nous devons passer à la vitesse supérieure et créer la Banque de l'énergie afin de pouvoir y transférer la majeure partie du portefeuille énergétique. Nous y investirons des capitaux considérables afin que cette banque soit aussi audacieuse et innovante qu'Afreximbank ».

Le Dr Elombi a ajouté qu'Afreximbank était disposée à collaborer avec Heirs Holdings et ses sociétés affiliées pour s'étendre à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, tels que le Ghana et la Côte d'Ivoire, ainsi qu'à d'autres régions du continent. « Notre objectif est de renforcer et de soutenir la domination de la marque africaine à travers l'Afrique ».

Commentant cette transaction, le Président de Heirs Energies Limited, M. Tony O. Elumelu, CFR, a déclaré : « Cette transaction est une preuve éclatante de ce que les entreprises africaines peuvent accomplir lorsqu'elles sont soutenues par une exécution rigoureuse et des capitaux africains à long terme. Elle reflète le parcours couronné de succès de Heirs Energies, du redressement à la croissance, et renforce notre conviction que les capitaux africains peuvent servir les entreprises africaines. C'est l'Afrique qui finance l'avenir de l'Afrique ».

Heirs Energies joue un rôle central dans l'industrie pétrolière et gazière nigériane, où le pétrole brut reste une ressource d'importance cruciale à l'échelle nationale et internationale.

Le partenariat entre Afreximbank et Heirs Energies Limited remonte à 2021, lorsque la société, alors connue sous le nom de Heirs Oil & Gas, a finalisé l'acquisition historique d'une participation de 45 % dans la coentreprise OML 17, grâce à une transaction de 1,1 milliard de dollars US financée par un consortium de banques internationales et locales dirigé par Afreximbank, marquant l'une des acquisitions énergétiques locales les plus importantes dans le secteur pétrolier et gazier nigérian.

Afreximbank a participé à ce financement à hauteur de 250 millions de dollars US, soulignant ainsi son engagement en faveur du développement du secteur énergétique africain et sa mission de promotion du commerce intra-africain et de la croissance des entreprises africaines.

Depuis cette acquisition, la production de pétrole brut est passée d'environ 25 000 barils par jour à une moyenne de 50 000 barils par jour, sans compter une production importante de gaz associé et non associé. Heirs Energies a également produit son premier gaz à partir de l'usine de gaz non associé d'Agbada le 21 novembre 2021, quelques mois seulement après avoir repris l'actif qui était en construction depuis plus de 10 ans sous l'ancien exploitant.

Actuellement, Heirs Energies est le premier fournisseur de gaz de l'Eastern Domestic Network [réseau domestique oriental] et alimente en gaz trois grandes centrales électriques, qui représentent ensemble environ 15 % de la capacité de production d'électricité installée du Nigeria.