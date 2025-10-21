L'entrepreneure sénégalaise Fatou Dieng, fondatrice de la plateforme Your Personal Shopper (YPS) et de la marketplace Maket, a intégré début septembre l'incubateur HEC Paris à Station F, le plus grand campus de start-ups au monde. Son projet a su se distinguer au terme d'un processus de sélection exigeant, ne retenant que 11 lauréats sur 143 candidatures, dont seulement deux femmes. Fatou devient ainsi la première certifiée du programme Challenge+ Afrique à rejoindre cet écosystème mondial d'innovation et d'entrepreneuriat.

De la finance à l'entrepreneuriat

Après un parcours accompli dans la finance, Fatou Dieng a choisi de quitter les grandes institutions internationales (Société Générale, Sopra Steria, BNP Paribas) pour se consacrer pleinement à l'entrepreneuriat. Elle fonde ainsi en 2017 YPS (Your Personal Shopper), une plateforme innovante de shopping-live, permettant aux consommateurs africain d'effectuer des achats sur plusieurs sites internationaux, mais également en direct à travers le monde.

Au-delà d'une simple interface, YPS agit comme un véritable pont entre les designers du continent et les marchés internationaux. La start-up a ainsi contribué à promouvoir la mode africaine en Europe, en facilitant l'accès à des pièces authentiques de designers du continent. Elle a également accompagné les créateurs dans leur développement à l'international, en leur offrant des espaces d'exposition, des pop-ups et des opportunités de distribution en Europe et aux États-Unis, mettant ainsi en lumière leur talent et leur créativité.

Maket, une révolution de la seconde main

Dans la continuité de ce premier succès, Fatou lance la marketplace Maket en 2024, avec une double ambition : démocratiser la seconde main de qualité et valoriser les pièces de créateurs africains, tout en défendant une consommation durable et responsable, à rebours de la fast fashion. La plateforme met en avant des pièces de designers africains, ainsi que des articles premium issus des garde-robes du monde, offrant ainsi une nouvelle façon de consommer la mode en Afrique : plus consciente, circulaire et ancrée dans la valorisation du savoir-faire.

Ce projet a permis à Fatou Dieng de se distinguer parmi 143 candidatures pour rejoindre l'incubateur HEC Paris à Station F. Elle fait ainsi partie des 11 projets retenus, parmi lesquels deux femmes.

« Rejoindre l'incubateur HEC à Station F est un immense honneur et une validation de notre vision pour Maket, déclare-t-elle. Notre ambition est de bâtir le leader de la seconde main africaine, de créer un pont durable entre les garde-robes du monde et la créativité foisonnante de l'Afrique, tout en défendant un modèle économique circulaire. C'est aussi une immense fierté de porter haut les couleurs de l'entrepreneuriat féminin sur la scène tech internationale. »

HEC Challenge+ Afrique : un tremplin pour l'innovation et la croissance

Issue de la première cohorte du programme Challenge+ Dakar, lancé par HEC Paris en partenariat avec la Délégation à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) et l'Ambassade de France au Sénégal, Fatou est la première certifiée du programme HEC Challenge+ Afrique - qui inclut les promotions d'Abidjan et de Dakar - à rejoindre l'incubateur de HEC Paris à Station F.

Ce programme, créé à Paris au début des années 1990, accompagne depuis plus de trente ans des porteurs de projets innovants à fort potentiel de croissance. Son extension en Afrique, initiée à Abidjan en 2021 puis à Dakar en 2023, vise à soutenir les entrepreneurs du continent à travers un accompagnement intensif : formation en management, coaching personnalisé, structuration du business model et mise en relation avec des investisseurs et alumni d'HEC Paris.

Pour Etienne Krieger, Fondateur et co-directeur académique de Challenge+, "Voir la première lauréate de Challenge+ Afrique intégrer l'incubateur HEC Paris à Station F est une grande fierté et une confirmation du formidable potentiel des entrepreneurs que nous accompagnons. Le parcours de Fatou incarne pleinement l'esprit du programme : former et accompagner des entrepreneurs à impact, capables de transformer leur secteur, de passer à l'échelle et de faire rayonner l'entrepreneuriat africain sur la scène internationale."

Station F : un levier pour faire émerger un modèle africain de la seconde main

Durant son incubation de quatre mois (renouvelable), Fatou Dieng bénéficiera d'un accompagnement sur mesure : mentorat HEC Paris, ateliers avec des experts, accès privilégié aux investisseurs et intégration dans un réseau international d'entrepreneurs. Cette étape lui permettra d'industrialiser les opérations de Maket (qualité, logistique, paiements), de structurer sa stratégie de croissance et de préparer une levée de fonds afin de faire de Maket une référence panafricaine de la seconde main.

Entre Dakar et Paris, Fatou incarne une nouvelle génération d'entrepreneures africaines : ambitieuses, créatives et tournées vers l'impact.