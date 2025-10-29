IATF2025 - Afreximbank intensifie ses efforts pour promouvoir l'affacturage en Afrique

Alger — La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) encourage l'adoption de l'affacturage, un outil innovant de financement de la chaîne d'approvisionnement qui permet aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) de vendre leurs factures impayées pour accéder immédiatement à des fonds de roulement en Afrique.

En marge de la Foire commerciale intra-africaine 2025 (IATF2025) qui s'est récemment achevée à Alger (Algérie), Afreximbank a organisé une exposition et un atelier sur l'affacturage afin de promouvoir la croissance de l'affacturage et du financement de la chaîne d'approvisionnement à travers l'Afrique. Co-organisés par FCI, le principal organisme mondial de l'affacturage et du financement des créances, ces évènements ont été organisés sous les auspices de la Banque d'Algérie et ont accueilli environ 100 participants de toute l'Afrique.

Organisé sous le thème « Le renforcement de capacités des PME par le biais de l'affacturage : débloquer la croissance et l'optimisation financière », l'événement s'est fortement inspiré de la mission d'Afreximbank consistant à promouvoir l'affacturage et le financement de la chaîne d'approvisionnement, particulièrement en étendant le financement alternatif aux PME. Il a mis en évidence le leadership de la Banque dans la promotion et le développement de l'affacturage en Afrique.

S'adressant aux participants, Mme Kanayo Awani, Vice- Présidente Exécutive d'Afreximbank,, en charge du Commerce intra-africain et du Développement des exportations a préconisé la sensibilisation et le plaidoyer pour des cadres légaux solides, la fourniture d'une assurance-crédit et le développement du savoir-faire technique afin de faire passer l'affacturage d'un outil marginal en un moteur principal de l'essor économique de l'Afrique.

Mme Awani a déclaré que les PME africaines faisaient face à un déficit de financement significatif de plus de 300 milliards de dollars US, ajoutant que 51 % d'entre elles ont besoin d'un capital de croissance supérieur à celui qu'elles peuvent obtenir auprès des banques commerciales classiques. Sans solutions immédiates, les 12 à 15 millions de jeunes Africains qui arrivent chaque année sur nos marchés du travail seront confrontés à des opportunités limitées. C'est pourquoi Afreximbank a pris, il y a une vingtaine d'années, l'initiative de soutenir le financement des PME par le biais de l'affacturage.

Grâce à la stratégie globale d'Afreximbank en matière d'affacturage, les volumes d'affacturage en Afrique ont plus que doublé, passant de 21,6 milliards d'euros en 2017 à 50 milliards d'euros en 2024. En effet, le nombre de pays s'engageant dans l'affacturage a augmenté et les sociétés d'affacturage africaines se sont développés pour atteindre près de 200.

S'exprimant également lors de cet événement, M. Neal Harm, Secrétaire général de la FCI, a déclaré que la mission de l'organisme consistait principalement à mettre en relation les membres, l'industrie et le réseau commercial mondial, à fournir le cadre juridique nécessaire à l'affacturage transfrontalier, à former et à doter les professionnels des connaissances et des compétences nécessaires au développement de l'industrie, à organiser des événements pour partager des idées et renforcer les capacités, et à exercer une influence en collaborant avec les régulateurs et les décideurs politiques afin de créer des environnements propices au développement du financement des créances.

M. Harm a déclaré que les PME restaient l'épine dorsale des économies africaines, représentant au moins 80 % de toutes les entreprises formelles. Il a souligné que lorsque les PME réussissent, des emplois sont créés, les communautés prospèrent et le développement inclusif prend racine, mais il a ajouté que, trop souvent, leur croissance est freinée par un accès limité aux fonds de roulement.

« C'est là où l'affacturage fait toute la différence. En convertissant les créances en liquidités immédiates, l'affacturage fournit aux PME des liquidités au moment où elles en ont le plus besoin. Il atténue le fardeau des exigences en matière de garanties et permet aux entreprises de renforcer leurs relations avec les acheteurs et les fournisseurs», a encore déclaré le Secrétaire Général de la FCI.

Dans son discours, M. Abdelhamid Boualouadnine, Directeur Général, du Crédit et de la Réglementation bancaire à la Banque d'Algérie s'est réjoui de la tenue de l'atelier. Il s'agit selon lui, d'une plateforme importante pour partager les expériences tout en mettant en avant la vision d'Afreximbank qui consiste à contribuer à la construction du continent africain

Dans le prolongement de l'atelier, Afreximbank, en partenariat avec FCI, a proposé d'organiser une session de formation technique et de renforcement des capacités à l'intention de la Banque d'Algérie et d'autres parties prenantes clés afin de fournir aux régulateurs les connaissances nécessaires pour réglementer et soutenir l'affacturage. Les partenaires se sont également engagés à fournir des financements aux sociétés d'affacturage et à améliorer leurs connaissances en la matière, tout en leur fournissant les outils d'affacturage mondiaux nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'affacturage réussies.