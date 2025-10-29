Le Caire — Alors que les marchés émergents du monde entier continuent de faire face à des difficultés financières, le déficit de financement du commerce en Afrique, estimé à 100 milliards de dollars US par an, sera à nouveau sous les feux des projecteurs.

Pour aider à combler ce déficit, Afreximbank organisera la 25e édition de son séminaire phare sur le financement du commerce (ATFS2025) à Abidjan du 4 au 6 novembre 2025. Les discussions permettront d'exlorer les structures de financement innovantes conçues pour libérer de nouvelles opportunités commerciales, en mettant l'accent sur le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent plus de 90 % des entreprises du continent mais restent sous-desservies par les banques traditionnelles. Un atelier d'affacturage d'une journée suivra le 7 novembre 2025.

L'ATFS2025 réunira des spécialistes africains et internationaux de premier plan dans le domaine du financement du commerce, des professionnels du secteur bancaire, des entreprises et des régulateurs.

Mme Gwen Mwaba, Directrice générale du Financement du commerce et des services bancaires correspondants pour Afreximbank, a déclaré : « Le financement structuré du commerce est le moyen pour l'Afrique de transformer des accords non bancables en échanges commerciaux viables. Ce séminaire donne aux dirigeants financiers les outils nécessaires pour libérer une croissance à grande échelle, en particulier dans un contexte difficile ».

Elle a ajouté : « Alors que les réglementations mondiales se durcissent et que les prêteurs internationaux se mettent en retrait, l'Afrique doit renforcer sa propre capacité à déployer des financements commerciaux structurés. L'organisation de cette formation en Afrique permet à des centaines de professionnels africains d'acquérir une expertise essentielle à un coût bien inférieur à celui de programmes similaires proposés dans les principaux centres financiers mondiaux tels que Londres, Singapour ou New York ».

Le programme du séminaire comprendra des discours liminaires, des ateliers interactifs et des tables rondes de haut niveau. Les thématiques du programme sont les suivants:

Libérer le potentiel de financement du commerce de l'Afrique : Accroître l'offre tout en réduisant les coûts , thématique présentée par Marc Auboin, (Organisation mondiale du commerce-0MC)

, thématique présentée par Marc Auboin, (Organisation mondiale du commerce-0MC) Le rôle émergent de l'Afrique dans le financement mondial de l'énergie , (une présentation de Sylvia Macri, S&P Global Commodity Insights)

, (une présentation de Sylvia Macri, S&P Global Commodity Insights) Un atelier sur la compréhension des prêts basés sur les réserves (une présentation de Dr Lekan Aluko, Petrovision Energy services et de Peter Olowononi, Afreximbank)

Il est également prévu un atelier sur les syndications et les agences couvrant les documents financiers clés et le paysage africain en matière de prêts. De même le programme prévoit une session sur l'élimination du déficit de financement du commerce : Le rôle des banques de développement, le nouvel ordre mondial du financement du commerce et la Conférence des Parties sur le financement du commerce.

Le programme complet et les détails relatifs à l'inscription sont disponibles via ce lien : https://atfs2025.afreximbankevents.com