Dr George Elombi prend le relais en tant que quatrième Président d'Afreximbank et promet un impact plus profond de la Banque

Dr George Elombi a prêté serment samedi, au Caire (Égypte) en tant que quatrième Président d'Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque, succédant ainsi au Professeur Benedict Oramah à la tête de l'institution financière multilatérale africaine.

L'entrée en fonction du Dr Elombi a été officialisée par un serment administré par M. Wale Edun, Président de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de la Banque et Ministre des Finances et Ministre coordinateur de l'économie du Nigeria. La cérémonie d'investiture a été suivie par plus de 2 000 invités, y compris des chefs d'État en exercice, d'anciens chefs d'État, des dirigeants et des représentants de gouvernements de toute l'Afrique et des Caraïbes, des dirigeants d'entreprises africains, tous les anciens présidents d'Afreximbank, des membres du Conseil d'administration de la Banque, des actionnaires, des membres actuels et anciens du personnel, des amis et membres de la famille d'Elombi, sans oublier de nombreuses autres personnalités distinguées .

Dans son discours inaugural à la suite de la prestation de serment, le Dr Elombi a annoncé son engagement inébranlable à perpétuer l'héritage de la Banque, à approfondir l'impact, à renforcer les partenariats et à poursuivre la mission de bâtir une Afrique qui commerce avec elle-même et prospère à ses propres conditions.

Il a fait observer que la structure du commerce mondial était défavorable à l'Afrique et qu'elle devait donc changer, vu qu'elle elle dépendait trop de l'exportation de produits de base. Dr Elombi a ajouté : « Notre mission est donc de transformer la structure de ce commerce. Pour changer la structure, nous devons transformer. Nous devons produire. Si nous ne produisons pas, nous ne pouvons pas commercer ».

Le Président Elombi a annoncé qu'au cours des cinq à dix prochaines années, il accorderait la priorité aux secteurs qui, selon lui, produiraient l'impact le plus significatif et le plus durable sur le commerce et le bien-être de l'Afrique, notamment la promotion et l'accélération de la valeur ajoutée et de la transformation stratégique des minéraux pour freiner l'exportation de potentiel brut.

« Afreximbank créera donc un nouveau guichet de financement à fort impact, spécifiquement pour les projets qui transforment les minéraux bruts en produits semi-finis ou finis », a-t-il déclaré. «Nous allons mettre en place un programme stratégique de développement des minéraux pour financer l'ensemble des chaînes de valeur, de l'extraction et du raffinage à la transformation des composants finis, en vue de capter davantage de valeur ici et de créer des emplois hautement qualifiés pour nos populations ».

Dr Elombi a ajouté qu'Afreximbank donnerait la priorité à l'approfondissement du commerce intra-africain et à l'intégration régionale, dans la mesure où le succès de son programme de création de valeur dépendrait en fin de compte de sa capacité à sécuriser les marchés pour les biens produits.

« Nous intensifierons nos efforts pour faire tomber les barrières commerciales, renforcer les infrastructures transfrontalières et favoriser la circulation harmonieuse des biens, des services, des personnes et des capitaux à travers notre continent », a-t-il poursuivi. « Afreximbank continuera donc de jouer un rôle de catalyseur dans la mise en oeuvre de l'Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) en promouvant les programmes et initiatives clés déployés au cours de la dernière décennie et en introduisant de nouvelles interventions ciblées, si nécessaire, pour accélérer les progrès».

Les autres priorités énoncées par le Dr Elombi visent notamment les objectifs suivants : Catalyser et développer les infrastructures essentielles au commerce, Tirer parti de l'innovation et des technologies numériques, y compris l'exploration de la création d'une monnaie numérique panafricaine, le renforcement de l'intégration financière et de l'innovation à travers le continent ; et Mobiliser le capital africain à l'échelle mondiale.

En outre, la Banque accordera la priorité à sa solidité financière, en tenant compte du fait que « seule une institution forte et bien capitalisée peut mener les interventions nécessaires à la transformation du commerce et du développement en Afrique », a poursuivi Dr Elombi. Il a ajouté que la priorité serait également accordée au développement de partenariats stratégiques et innovants, puisque les partenariats avec les institutions de développement pertinentes sont au coeur de la mission de la Banque consistant à promouvoir le commerce et la transformation économique de l'Afrique.

« Nous reconnaissons que le progrès de l'Afrique dépend non seulement de la solidité des institutions individuelles, mais aussi de l'importance de la collaboration entre elles », a encore fait remarquer le Dr Elombi.

Le Président Elombi a rappelé le discours de plus en plus hostile ciblant les institutions multilatérales africaines détenues et contrôlées par les Africains « non pas parce que nous échouons ou sommes considérés comme un autre échec africain », mais « parce que nous réussissons ». Il a ajouté que, contrairement à d'autres institutions multilatérales, le statut de créancier privilégié d'Afreximbank n'a pas été accordé par bonne volonté ou bienveillance des gouvernements, mais a été inscrit dans le traité d'établissement de la Banque qui est signé par tous les États membres, a encore expliqué Dr Elombi.

L'investiture a également été marquée par les allocutions de M. Hassan Abdalla, Gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, de Louis-Paul Motazé, Ministre des Finances du Cameroun, d'Alhaji Aliko Dangote, Fondateur du groupe Dangote, de Mme Selma Malika Haddadi, Vice-présidente de la Commission de l'Union africaine et de l'honorable Dr Terrance Drew, Premier ministre de Saint-Kitts-et-Nevis.