Biogaran et l'Hôpital Jean Paul II organisent un dépistage gratuit de l'hypertension et du diabète pour plus de 1 100 seniors

Biogaran et l’Hôpital Jean Paul II organisent un dépistage gratuit de l’hypertension et du diabète

Biogaran, laboratoire pharmaceutique français, 2ème sur le marché du médicament générique en France, a apporté son soutien à cette campagne de dépistage gratuit organisée par l’Hôpital Jean Paul II.

Cette 6ème édition de l’opération, organisée du 21 au 24 octobre 2025 dans les villes de Boké et Boffa, a permis de dépister des personnes de plus de 60 ans afin de favoriser un diagnostic précoce et de sensibiliser les patients aux enjeux de santé liés à ces pathologies.

Une initiative solidaire au service de la santé des seniors en Guinée

Depuis trois ans, l’Hôpital Jean Paul II organise cette grande campagne de dépistage afin de lutter contre l’hypertension artérielle et le diabète, deux pathologies chroniques particulièrement répandues dans le pays et souvent peu diagnostiquées.

Cette année, l’opération a été rendue possible grâce au soutien conjoint de l’État guinéen et du laboratoire Biogaran, qui ont permis de couvrir l’ensemble des besoins en logistique et en matériel médical. Ce dépistage marque la première étape d’un engagement sur le long terme aux côtés de l’Hôpital Jean Paul II de la part de Biogaran, dont la volonté est de soutenir durablement ce type d’initiatives pour le bénéfice des patients de Guinée.

Au total, 1110 personnes âgées de plus de 60 ans ont pu bénéficier de ce programme dont 760 patients à Boké et 350 patients à Boffa.

Hypertension et diabète : des maladies cardio-métaboliques bien implantées en Guinée

Selon les données publiées par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) en 2023, l’Afrique affiche la plus forte prévalence d’hypertension artérielle au monde, avec un taux alarmant de 36%. Souvent surnommée le "tueur silencieux", cette pathologie se manifeste sans symptômes apparents, rendant son dépistage et sa prise en charge complexes. Elle n’en demeure pas moins dangereuse, car elle fragilise les artères et peut entraîner des complications cardiovasculaires sévères, voire fatales.

En Guinée, l’OMS estimait en 2019 que 41 % des adultes âgés de 30 à 79 ans étaient atteints d’hypertension. Parmi eux, 45 % avaient été diagnostiqués, 23 % étaient traités, mais seuls 7 % avaient une tension maîtrisée grâce à leur traitement.

Le diabète représente un autre défi sanitaire majeur sur le continent africain : 1 adulte sur 20 vivrait avec cette maladie et ce chiffre pourrait plus que doubler d’ici 2050 représentant une hausse de 142 % – la plus forte progression au monde. L’Afrique affiche également la plus forte proportion de cas non diagnostiqués : 73 % des personnes atteintes ignorent leur condition. En 2024, le diabète a causé 216 000 décès sur le continent, selon la Fédération Internationale du Diabète (FID).

En Guinée, la prévalence du diabète était estimée à 4,6 % de la population en 2024, soit environ 244 600 personnes, un chiffre probablement sous-évalué.

Une mobilisation collective saluée par les partenaires locaux

Depuis cinq ans, le laboratoire Biogaran est pleinement engagé dans l’accompagnement des professionnels de santé et des patients de Guinée. Ce nouvel événement vient renforcer l’action de Biogaran aux côtés des acteurs locaux pour contribuer à l’amélioration de la prise en charge des maladies chroniques dans le pays.

Soriba Soumah, Directeur Général du Centre National de Formation Sociale Appliquée Jean Paul II, déclare : « Nous sommes honorés de collaborer avec le laboratoire Biogaran pour cette sixième édition du dépistage de l’hypertension artérielle et du diabète. Cette initiative témoigne de notre engagement commun à contribuer à l’amélioration de la santé des populations vulnérables de la région de Boké. Nous espérons que ce partenariat se poursuivra pour renforcer la prévention et la prise en charge de ces maladies chroniques. »