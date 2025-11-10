Le FEDA annonce un investissement stratégique en faveur de Spiro en vue d'accélérer la transition de la mobilité électrique en Afrique

Le Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), la branche d'investissement à impact sur le développement de la Banque Africaine d'Import-Export-(Afreximbank), a annoncé un investissement de 75 millions de dollars au profit de Spiro, le premier assembleur électrique de deux roues en Afrique, disposant de l'infrastructure d'échange de batteries à la croissance la plus rapide.

Cet investissement est entièrement aligné sur la stratégie automobile globale d'Afreximbank, qui vise à développer des écosystèmes manufacturiers intégrés en favorisant des partenariats stratégiques sur l'ensemble de la chaîne de valeur, des fournisseurs de technologie aux champions industriels locaux.

L'investissement intervient à un moment charnière, bénéficiant des politiques de véhicules pro-électriques sur les principaux marchés africains qui créent un environnement propice à l'adoption de la mobilité propre. Dans ce contexte, Spiro occupe une position unique pour se développer rapidement, en tirant parti de son modèle commercial éprouvé et en développant son infrastructure d'échange de batteries afin de devenir un moteur clé de la transition de l'Afrique vers un avenir plus propre et plus efficace en matière de mobilité.

Le Dr George Elombi, Président d'Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque et du FEDA, a déclaré :

«Je suis ravi que le partenariat entre la FEDA et Spiro ait désormais été finalisé. Avec ce partenariat, la Banque jette les bases d'une nouvelle ère pour le commerce et l'industrialisation intra-africains en stimulant la fabrication locale de véhicules, en renforçant l'intégration régionale et en améliorant les flux commerciaux. Il favorise, de manière significative, le transfert de compétences et de technologie, tout en créant des opportunités d'emploi et en réduisant la dépendance du continent aux véhicules d'occasion importés».

Gagan Gupta, Fondateur de Spiro, a déclaré : « Nous sommes fiers d'accueillir le FEDA en tant qu'investisseur stratégique au moment où nous accélérons la mission de Spiro de transformer la mobilité, le stockage et la distribution d'énergie à travers l'Afrique. L'expansion rapide de Spiro sur de nouveaux marchés témoigne du fort appétit du continent pour des transports propres, abordables et efficaces. En développant notre infrastructure d'échange de batteries et en intégrant des sources d'énergie renouvelables à notre mix énergétique, nous sommes en mesure de générer un potentiel de croissance important pour la distribution d'énergie de Spiro ».

Marlène Ngoyi, Directrice générale du FEDA, a affirmé : « Le succès rencontré par Spiro à ce jour témoigne de la solidité et de l'évolutivité de son modèle économique. La croissance rapide de l'entreprise et son adoption massive par le marché soulignent la forte demande de solutions de mobilité abordables et durables en Afrique. Grâce à son approche intégrée, Spiro a construit une plateforme à la fois commercialement viable et socialement responsable ».

Fondée en 2022, Spiro exploite le réseau d'échange de batteries le plus vaste et à la croissance la plus rapide d'Afrique, avec plus de 60 000 motos électriques et 1 200 stations d'échange. L'entreprise a développé un modèle conçu pour accélérer la transition énergétique et abandonner les transports basés sur les énergies fossiles, tout en améliorant l'efficacité énergétique, en réduisant les émissions urbaines et en facilitant l'accès à une mobilité abordable pour des millions d'Africains.

À propos du FEDA :

Le Fonds de développement des exportations en Afrique (« FEDA ») est la filiale d'investissement à impact d'Afreximbank (www.afreximbank.com), créée pour fournir des capitaux propres, des quasi-fonds propres et des capitaux d'emprunt afin de financer le déficit de financement de plusieurs milliards de dollars (en particulier en capitaux propres) nécessaire pour transformer le secteur du commerce en Afrique. Le FEDA poursuit une stratégie d'investissement multisectorielle le long de la chaîne de valeur du commerce intra-africain, du développement des exportations à valeur ajoutée et de la fabrication, qui comprend les services financiers, la technologie, les biens de consommation et de détail, l'industrie manufacturière, le transport et la logistique, l'agro-industrie, ainsi que les infrastructures auxiliaires d'appui au commerce, telles que les parcs industriels. À ce jour, la FEDA a investi plus de 1, 3 milliards de dollars dans des entreprises et des projets dans le cadre de ses différentes initiatives de fonds, dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière, l'agroalimentaire, les services financiers, les soins de santé et les produits pharmaceutiques, entre autres.

À propos d'Afreximbank

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique. Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en oeuvre de la ZLECAf. En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l'UA, la Banque a mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf. À la fin de décembre 2024, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 40,1 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s'établissaient à 7,2 milliards de dollars US. Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa2 par Moody's, AAA par China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd (CCXI), A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, de sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et de sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.

À propos de Spiro

Spiro, la plus grande entreprise de mobilité électrique d'Afrique, exploite le réseau d'échange de batteries à la croissance la plus rapide dans six pays du continent. Spiro a pour ambition de transformer les économies africaines en remplaçant les transports coûteux, basés sur les énergies fossiles importées, par des solutions de mobilité électrique abordables et accessibles, fabriquées localement en Afrique, par des Africains, pour l'Afrique et le monde. À ce jour, Spiro a permis de parcourir plus de 800 milliards de kilomètres sans émissions de CO2, a réalisé plus de 26 millions d'échanges de batteries et exploite plus de 1 200 stations d'échange, avec plus de 60 000 motos électriques en circulation. Grâce à son réseau de production régional en expansion et à ses usines d'assemblage fonctionnelles en Ouganda, au Kenya, au Nigeria et au Rwanda, Spiro s'engage à fournir des solutions de mobilité électrique abordables et fabriquées localement à grande échelle dans toute l'Afrique. Pour de plus amples informations, veuillez visiter : https://www.spironet.com.