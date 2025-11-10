Afreximbank accorde une facilité de financement de 36 millions de dollars US à la société égyptienne SAMCO pour la construction d'un projet de stade en Ouganda

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a accordé une facilité de financement de 36 millions de dollars US à la SAMCO, la société nationale de construction d'Égypte pour la construction du stade olympique Akii Bua en Ouganda.

Le stade olympique Akii Bua, situé à Lira, en Ouganda, devrait accueillir certains des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations (AFCON) 2027 que l'Ouganda co-organise avec ses voisins d'Afrique de l'Est, le Kenya et la Tanzanie, dans le cadre d'une candidature conjointe.

Cette facilité de 36,4 millions de dollars US, accordée dans le cadre du programme Ingénierie, Approvisionnement et Construction (EPC) d'Afreximbank, aide les entreprises EPC africaines à soumissionner pour des contrats de grande envergure dans les pays africains. Elle devrait permettre de financer et de soutenir SAMCO dans la conception, la construction et le développement du projet de stade, ainsi que dans l'acquisition des composants essentiels nécessaires à la bonne réalisation du projet.

Mme Kanayo Awani, Vice-président exécutive d'Afreximbank, en charge du commerce intra-africain et du développement des exportations, a signé l'accord de facilité au nom d'Afreximbank lors d'une cérémonie qui s'est tenue au Caire le 29 octobre ; tandis que l'ingénieur Sameh Soliman, Président de SAMCO, a paraphé le document au nom de son entreprise.

Selon Mme Awani, cet accord reflète l'engagement profond d'Afreximbank à renforcer les capacités locales dans la réalisation de projets d'infrastructures complexes et à grande échelle.

« Nous sommes ravis de soutenir une société africaine EPC dans le cadre de l'initiative EPC d'Afreximbank, et de financer la construction d'un stade ultramoderne, aligné davantage sur notre stratégie créative / sportive dans l'un de nos pays membres (Ouganda). À travers cette initiative, nous visons à promouvoir une croissance économique durable, à améliorer les infrastructures régionales et à faciliter l'accueil d'événements sportifs approuvés par la CAF et la FIFA qui contribueront au progrès social et économique de l'Ouganda », a poursuivi Mme Awani.

Pour sa part, l'ingénieur Sameh Soliman, Président de SAMCO, a déclaré : « Nous nous félicitons du partenariat et du soutien d'Afreximbank dans ce projet historique. Cette collaboration renforce notre engagement stratégique à étendre notre présence à travers l'Afrique et à renforcer notre rôle dans la fourniture de solutions d'infrastructure à fort impact. Nous nous réjouissons à la perspective d'une relation à long terme et mutuellement bénéfique avec la Banque, qui stimulera la croissance et le développement durable sur l'ensemble du continent ».

Le développement du stade olympique Akii Bua devrait grandement contribuer à promouvoir le sport en Ouganda ainsi quel'intégration régionale et le tourisme en Afrique de l'Est, tout en soutenant le développement des infrastructures. Il renforcera également le programme du gouvernement en matière de sport et d'infrastructure, en améliorant la capacité du pays d'accueillir des événements approuvés par la CAF et la FIFA et en contribuant à la fierté nationale, à l'engagement des jeunes et à la diversification économique.

Le projet contribuera aussi à consolider la position de SAMCO en tant qu'entrepreneur africain de premier plan, capable d'exécuter des projets à grande échelle soutenus par les gouvernements à travers le continent. La Facilité de financement aide SAMCO à étendre ses activités à travers l'Afrique.

En outre, le projet devrait catalyser la croissance économique locale en générant des opportunités d'emploi pendant les phases de construction et d'exploitation, en stimulant les chaînes d'approvisionnement locales et en attirant des événements internationaux qui renforceront la visibilité mondiale de l'Ouganda.

La Coupe d'Afrique des Nations 2027 marquera le retour de l'organisation du tournoi continental en Afrique de l'Est depuis 1976.