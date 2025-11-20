Afreximbank continue d'afficher de performances solides pour les neuf mois clos le 30 septembre 2025.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le Groupe de la Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank) procède de temps à autre à des déclarations prospectives écrites et/ou orales, comme indiqué dans cette publication et dans d'autres communications. De même, les dirigeants de la Banque peuvent faire des déclarations prospectives, soit par écrit, soit lors de conversations verbales avec des investisseurs, des analystes, les médias et d'autres membres de la communauté financière.

Les déclarations concernant les stratégies, les objectifs et les priorités de la Banque, ainsi que les performances financières prévues pour la période, constituent des déclarations prospectives. Elles sont souvent exprimées par des termes tels que « devrait », « serait », « pourrait », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « projeter », « avoir l'intention de » et « croire ».

De par leur nature même, ces déclarations obligent la Banque à formuler des hypothèses qui sont soumises à des risques et à des incertitudes, en particulier des incertitudes liées à l'environnement financier, économique, réglementaire et social dans lequel la Banque opère. Certains de ces risques échappent au contrôle de la Banque et peuvent entrainer des résultats sensiblement différents des attentes déduites des déclarations prospectives.

Les facteurs de risque susceptibles de provoquer de telles différences comprennent les déclarations réglementaires, les risques de crédit, de marché (y compris les actions, les matières premières, les taux de change et les taux d'intérêt), de liquidité, d'exploitation, de réputation, d'assurance, de stratégie, de droit, d'environnement, ainsi que d'autres risques connus ou inconnus. Par conséquent, nous recommandons aux lecteurs de procéder à une évaluation plus approfondie lorsqu'ils prennent des décisions concernant la Banque et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives de celle-ci.

Tout énoncé prospectif contenu dans cette présentation représente les vues de la direction uniquement à la date des présentes. Ces déclarations visent à aider les investisseurs et les analystes de la Banque à comprendre la situation financière, les stratégies, les objectifs et les priorités de la Banque, ainsi que les performances financières prévues par rapport à la période en cours, et, à ce titre, peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. La Banque ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, écrites ou verbales, qui peuvent être faites de temps à autre par elle-même ou en son nom, sauf si des dispositions ou exigences réglementaires applicables l'exigent.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Afreximbank continue d"afficher de performances solides pour les neuf mois clos le 30 septembre 2025.

Le Caire, 20 novembre 2025 : - La Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank ou la « Banque ») et ses filiales (le « Groupe ») ont affiché de solides résultats pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2025, soulignant ainsi leur résilience financière continue.

Au cours de cette période, le total des actifs et des dépenses imprévues a augmenté de 6,98 % pour atteindre 42,9 milliards de dollars US, contre 40,1 milliards de dollars US au 31 décembre 2024 (AF 2024), ce qui témoigne de la trajectoire de croissance constante de la Banque.

Alors que les prêts et avances nets ont clôturé à 28,0 milliards de dollars US (Exercice 2024 : 29,0 milliards de dollars US), cette réduction est en grande partie attribuable aux remboursements anticipés imprévus effectués par des clients dont la situation financière s'est améliorée grâce à l'augmentation des flux de trésorerie et au renforcement de leur position en devises étrangères, favorisés par la hausse des prix des matières premières. La qualité des actifs de la Banque reste saine, comme en témoigne un ratio de prêts non performants (NPL) de 2,51 %, contre 2,33 % pour l'exercice 2024.

La position de liquidité de la Banque est restée solide, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ayant augmenté pour atteindre 7,6 milliards de dollars US, contre 4,6 milliards de dollars US en 2024. Cette augmentation est due à des initiatives de collecte de fonds réussies et ciblées et à des remboursements anticipés imprévus de la part des clients emprunteurs. Par conséquent, la proportion des actifs liquides par rapport au total des actifs a augmenté et a représenté 20 %, contre 13 % en 2024. Cette solide liquidité place le Groupe en bonne position pour soutenir ses activités de décaissement prévues.

Les fonds des actionnaires ont augmenté pour atteindre 7,7 milliards de dollars US au 30 septembre 2025, soutenus par des bénéfices générés en interne de 654,3 millions de dollars US et de nouvelles entrées de capitaux propres de 224,9 millions de dollars US mobilisés dans le cadre de l'augmentation générale de capital II. Les soldes des fonds des actionnaires déclarés tiennent compte du dividende de 350 millions de dollars US prélevé sur les bénéfices de l'exercice 2024.

En dépit de la baisse des taux de référence, le revenu brut pour les neuf mois clos en septembre 2025 a augmenté pour atteindre 2,4 milliards de dollars US, contre 2,3 milliards de dollars US pour la même période l'année dernière. Le résultat d'exploitation a également augmenté de 5,24 % pour atteindre 1,44 milliard de dollars US, tout en maintenant une forte rentabilité avec un ratio coûts/bénéfice de 21 %, bien en dessous du plafond stratégique de 30 %.

En conséquence, le résultat net a également augmenté, passant de 642,2 millions de dollars US au cours des neuf premiers mois de 2024 à 654,3 millions de dollars US au cours des neuf premiers mois de 2025.

Les résultats phares du Groupe Afreximbank sont présentés ci-après :

M. Denys Denya, premier vice-président exécutif d'Afreximbank, a déclaré :

« Dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques persistantes, des incertitudes mondiales et des conditions financières difficiles, le Groupe a fait preuve de résilience et a affiché des performances satisfaisantes pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2025, conformément aux attentes. Cette résilience, qui se traduit par une liquidité solide, une assise financière solide et des actifs de haute qualité, souligne la capacité du Groupe à naviguer dans un environnement opérationnel difficile. Au-delà du soutien à la rentabilité, la résilience démontrée permettra d'étendre les activités de prêt, de renforcer la capacité du Groupe à remplir a mission et de créer une valeur durable à long terme, conformément au 6e plan stratégique ».