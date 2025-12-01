Afreximbank a clôturé avec succès sa deuxième émission d'obligations samurai, levant 81,8 milliards de yens (environ 527 millions de dollars US)

Tokyo, Japon — La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a clôturé avec succès sa deuxième émission d'obligations samouraï, levant au total 81,8 milliards de yens (environ 527 millions de dollars US) par le biais d'offres d'obligations samouraï régulières et de détail.

Cette opération dépasse le montant de la première émission de la banque en 2024 et a attiré des ordres de plus de 100 investisseurs institutionnels et particuliers, ce qui témoigne une nouvelle fois de la forte confiance des investisseurs japonais dans le crédit de la banque et de sa présence croissante sur les marchés financiers en yen.

Le 18 novembre, Afreximbank a fixé le prix d'une tranche de 45,8 milliards de yens à 3 ans sur le marché régulier des obligations samouraïs, à la suite d'une série complète d'activités d'engagement des investisseurs tirant parti de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD9), notamment des tournées de présentation sans transaction (NDR) à Tokyo, Kanazawa, Kyoto, Shiga et Osaka, une conférence mondiale avec les investisseurs et un processus de sondage informel de deux jours qui a permis de tester l'appétit des investisseurs pour des échéances de 2,5, 3, 5, 7 et 10 ans. Les marchés anticipant une hausse des taux d'intérêt par la Banque du Japon, la demande des investisseurs s'est concentrée sur les échéances courtes, ce qui a donné lieu à une tranche à 3 ans lors de la commercialisation officielle.

Cette tranche a suscité un vif intérêt de la part des gestionnaires d'actifs (22,3 %), des assureurs-vie (15,3 %), des entreprises régionales et des investisseurs fortunés (39,7 %). Parallèlement, Afreximbank a fixé le prix de sa deuxième obligation samurai de détail le 18 novembre, une tranche à 3 ans d'un montant de 36 milliards de yens, soit plus du double de l'émission inaugurale de 14,1 milliards de yens réalisée en novembre 2024. L'obligation samurai de détail 2025 marque également la première obligation de ce type émise au Japon en 2025.

À la suite de la modification de l'enregistrement de référence d'Afreximbank le 7 novembre 2025, SMBC Nikko a mené une vaste enquête de demande sur sept jours ouvrables auprès de son réseau d'agences national, suivie d'une période d'offre obligataire de six jours ouvrables. L'offre a bénéficié d'une forte visibilité grâce à l'engagement d'Afreximbank auprès des investisseurs à travers le pays, notamment sa participation à la TICAD9, où la Banque a organisé le Séminaire sur la finance africaine afin de présenter le mandat de la Banque multinationale de développement en Afrique et son profil de crédit aux principaux investisseurs institutionnels japonais.

SMBC Nikko Securities Inc. a agi en tant que chef de file et teneur de livre pour les transactions Samurai régulières et de détail.

Chandi Mwenebungu, Directreur général de la Trésorerie et des Marchés et trésorière du Groupe Afreximbank, a déclaré :

« Nous nous félicitons du succès de notre deuxième émission d'obligations Samurai, qui représente une augmentation significative par rapport à notre première émission d'obligations Samurai destinées aux particuliers en 2024 et témoigne du renforcement de nos relations avec les investisseurs japonais. La forte demande, tant pour les offres régulières que pour les offres au détail, témoigne d'une confiance soutenue dans le crédit et le mandat d'Afreximbank. Nous restons déterminés à renforcer notre engagement sur le marché Samurai grâce à des activités régulières auprès des investisseurs et à une collaboration continue avec nos partenaires japonais ».