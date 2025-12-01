Afreximbank pleure la disparition d'Olusegun Awolowo, champion du commerce intra-africain

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) se joint au peuple nigérian, au continent et à la communauté mondiale pour pleurer le décès de M. Olusegun Awolowo « Segun », survenu le 20 novembre 2025 à la suite d'une longue maladie.

M. Awolowo était un champion visionnaire du commerce intra-africain. Il a notamment occupé les fonctions de Président de l'Organisation de promotion du commerce de la CEDEAO, d'éminent ambassadeur de la Foire commerciale intra-africaine (IATF) et de Secrétaire du Comité d'action national nigérian sur la Zone de libre-échange continentale africaine (NAC-AfCFTA). Il a également été le directeur exécutif ayant exercé le plus longtemps à la tête du Conseil nigérian de promotion des exportations (NEPC), de 2013 à 2021. Il a en outre défendu des politiques, des programmes et des partenariats qui ont renforcé la compétitivité des exportations du Nigéria et accru la présence et l'impact du pays à l'échelle continentale.

Le leadership stratégique de M. Awolowo a permis de jouer un rôle déterminant dans l'intégration du Nigeria dans le système commercial continental par le biais de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), tout en contribuant aux progrès vers un continent plus intégré et prospère. En tant qu'ambassadeur dévoué et de longue date de l'IATF, il est devenu une force motrice majeure du succès de la foire commerciale, qu'il présente comme une plate-forme clé pour le commerce et l'investissement.

En outre, M. Awolowo a toujours plaidé pour une participation accrue du Nigeria à l'IATF et a défendu l'événement comme une plate-forme clé pour la promotion du commerce et de l'investissement à travers le continent. Ses orientations stratégiques ont été inestimables dans la mise en oeuvre de la ZLECAf, en veillant à ce qu'elle serve de catalyseur pour la croissance économique et le développement. Sa capacité à inspirer et à mobiliser les parties prenantes dans tous les secteurs témoigne de son leadership exceptionnel.

Le décès de M. Olusegun Awolowo est une énorme perte pour le Nigeria et le continent africain. Son héritage continuera d'inspirer et de guider nos efforts pour bâtir une Afrique plus intégrée et plus prospère.

Afreximbank présente ses sincères condoléances à la famille de M. Awolowo, au gouvernement et au peuple nigérians. Nous partageons leur chagrin et célébrons la vie extraordinaire d'un remarquable dirigeant africain et champion du commerce intra-africain.

Il nous manquera beaucoup.