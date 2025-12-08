Cette médaille, l'une des plus hautes distinctions nationales pour les personnalités internationales, récompense le dévouement du Professeur Oramah, son rôle essentiel et son leadership stratégique dans le développement des relations commerciales et d'investissement entre les États membres d'Afreximbank et la Barbade.

Bridgetown, Barbade, 4 décembre 2025 - Le Professeur Benedict Oramah, GCON, ancien Président de la Banque Africaine d'Import-Export et du Conseil d'administration de la Banque , a été décoré de « l' Ordre honorifique de la liberté de la Barbade ». Cette médaille, l'une des plus hautes distinctions nationales pour les personnalités internationales, récompense le dévouement du Professeur Oramah, son rôle essentiel et son leadership stratégique dans le développement des relations commerciales et d'investissement entre les États membres d'Afreximbank et la Barbade.

Cette prestigieuse distinction illustre les efforts de transformation déployés par Afreximbank et le Professeur Oramah pour rétablir et approfondir les relations économiques et culturelles entre l'Afrique et la Communauté des Caraïbes (CARICOM), en tant que pilier essentiel de la stratégie pour l'Afrique globale, qui considère la diaspora africaine comme la sixième région du continent, avec 13 États membres de la CARICOM ayant adhéré à l'accord d'établissement de la Banque à ce jour.

Pendant la pandémie de COVID-19, Afreximbank, sous la direction du Professeur Oramah, a accordé une facilité cruciale de 2 milliards de dollars US pour soutenir l'achat groupé de vaccins pour les pays de l'Union Africaine et de la CARICOM. Cette action a permis de garantir un accès rapide et abordable aux vaccins afin de sauver des vies et de soutenir la reprise économique en Afrique et dans les Caraïbes.

Pour renforcer les liens commerciaux, économiques et culturels entre l'Afrique et les Caraïbes, la Banque, sous la direction du Professeur Oramah, a lancé en 2022 le Forum annuel Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement (ACTIF), qui a tenu sa quatrième édition à Grenade cette année et a permis la conclusion d'accords d'investissement et de commerce d'une valeur de plus de 300 millions de dollars US.

Kevin Greenidge, Gouverneur de la Banque Centrale de la Barbade et membre de longue date du Conseil d'administration d'Afreximbank, a également reçu l'Ordre de la Liberté de la Barbade. Cette distinction traduit le rôle de premier plan qu'il a joué dans les réformes économiques de la Barbade, notamment dans le cadre du programme de redressement et de transformation économiques de la Barbade (BERT). En tant que membre du Conseil d'administration de la Banque, M. Greenidge a joué un rôle essentiel dans le développement de relations fructueuses et de la coopération entre la Barbade et Afreximbank et, dans une large mesure, avec le continent africain.

La Banque est en train de renforcer son Bureau CARICOM, établi en 2023, en construisant le Centre africain du commerce d'Afreximbank de la Barbade (B-AATC), un complexe à usage mixte de 180 millions de dollars conçu comme un centre d'affaires unique, qui vise à faciliter le commerce et l'investissement entre l'Afrique et les Caraïbes en offrant des services commerciaux intégrés, un financement du commerce, des données critiques sur le marché et des opportunités de réseautage. Ce centre servira de passerelle pour la collaboration commerciale entre l'Afrique et les Caraïbes et la croissance économique des deux régions.

Sous la direction du Professeur Oramah, Afreximbank a accéléré une série d'initiatives visant à stimuler le commerce et l'investissement Sud-Sud, y compris un financement initial de 1.5 milliard de dollars US pour les États participants de la CARICOM éligibles, avec l'engagement de porter ce montant à 3 milliards de dollars US. Ce financement est destiné à des secteurs critiques tels que les infrastructures favorisant le commerce, le tourisme et le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME).

Grâce au Système de Paiement et de Règlement de la CARICOM (CAPSS), qui s'intégrera au Système Panafricain de Paiement et de Règlement (PAPSS), Afreximbank a permis des transactions transfrontalières fluides en monnaie locale et a accéléré l'intégration des systèmes financiers des deux régions.

La médaille a été remise lors du défilé de la fête de l'indépendance 2025 et de la cérémonie de remise des médailles nationaux, le 30 novembre 2025, sur le site historique de Kensington Oval, à Bridgetown, à la Barbade.