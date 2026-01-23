Le Caire, Égypte, 23 janvier 2026 : La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a obtenu la certification ISO 31000 : 2018 relative à la gestion des risques auprès de Certification Partner Global (CPG), marquant ainsi une étape importante dans son évolution institutionnelle et son engagement envers l'excellence opérationnelle.

Délivrée en novembre 2025, cette certification fait suite à des évaluations indépendantes rigoureuses du Cadre de gestion des risques d'Afreximbank, réalisées par des auditeurs externes, et n'ayant révélé aucune non-conformité. Cette réussite place l'institution financière multilatérale panafricaine parmi les principales banques de développement et institutions financières internationales ayant obtenu cette certification prestigieuse.

La norme ISO 31000 : 2018, élaborée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), constitue la référence mondiale en matière de pratiques de gestion des risques. Elle fournit des principes et des lignes directrices complets couvrant la conception, la gouvernance, la mise en oeuvre, l'évaluation et l'intégration de la gestion des risques au sein des organisations. Cette certification atteste que le Cadre de gestion des risques d'Afreximbank répond aux meilleures pratiques internationales tout en prenant en compte la complexité spécifique de ses opérations dans 54 États membres africains et au sein de la Communauté caribéenne (CARICOM).

Commentant cette certification, Dr Elias Kagumya, Directeur général du Groupe, en charge de la Gestion des risques a déclaré : « L'obtention de la certification ISO 31000 : 2018 ne se limite pas à une reconnaissance internationale ; elle est le fruit d'années d'investissement délibéré dans le renforcement de nos capacités institutionnelles et l'intégration d'une culture proactive du risque au sein de notre organisation. En tant qu'institution fondée sur un traité, disposant d'un bilan de 45 milliards de dollars US et soutenant le commerce africain sur divers marchés, nous sommes conscients que la gestion efficace des risques est essentielle à la réalisation de notre mission. Cet exploit garantit à nos parties prenantes - États membres, banques commerciales, investisseurs et entreprises clientes - que nous opérons avec le même niveau de maturité en matière de risques que les principales institutions financières mondiales. Notre cadre de gestion des risques offre une approche globale de la gestion des risques et de la protection des objectifs de la Banque. En identifiant, en comprenant et en surveillant avec soin les risques dans tous les domaines d'activité, de la stratégie commerciale aux enjeux environnementaux et liés à notre mandat, ce cadre garantit une gestion stable et rigoureuse de nos principaux programmes, plateformes et outils financiers. »

Cette certification s'inscrit dans le cadre des priorités du Plan stratégique VI d'Afreximbank - Mise en place d'un cadre de gestion des risques mature - et témoigne de l'engagement de la Banque en faveur de l'amélioration continue de sa gouvernance, de sa transparence et de ses normes opérationnelles. En 2025, Afreximbank a lancé un projet d'évaluation comparative exhaustif de son cadre de gestion des risques d'entreprise (GRE) par rapport à la norme ISO 31000 : 2018, en collaboration avec CPG, organisme d'accréditation indépendant.

Cette certification génère des avantages concrets pour l'ensemble des opérations d'Afreximbank. Le cadre ISO 31000 : 2018 renforce la confiance des parties prenantes en démontrant la maturité des systèmes de gestion des risques de la Banque et son engagement en faveur de l'amélioration continue. Il renforce la culture du risque à l'échelle de l'entité en favorisant l'identification et l'atténuation proactives des risques dans l'environnement opérationnel complexe de la Banque. La norme ISO 31000 fournit également des orientations structurées pour l'intégration des considérations de risque dans l'élaboration de la stratégie, la planification financière, la gestion des initiatives et l'aide à la prise de décision éclairée.

En outre, la norme permet des gains d'efficacité grâce à l'adoption de lignes directrices formelles pour le suivi, l'examen et l'amélioration des pratiques de gestion des risques, y compris des outils améliorés pour le signalement et la communication des risques à l'échelle de la banque. Elle renforce l'environnement de contrôle global de la Banque en validant la mise en oeuvre efficace de pratiques et d'outils de gestion des risques sains.

Certification Partner Global (CPG), l'organisme d'accréditation international qui a délivré la certification, a déclaré : « Le Cadre de gestion des risques d'Afreximbank représente une approche globale et sophistiquée de la gouvernance des risques à l'échelle de l'entreprise. La Banque a démontré une capacité exceptionnelle à identifier, évaluer, traiter et surveiller les risques liés à ses divers programmes stratégiques, plateformes et instruments clés, grâce à un univers des risques bien structuré qui couvre neuf catégories de risques critiques, allant des risques stratégiques et opérationnels aux risques liés aux mandats. L'alignement de ce cadre sur les meilleures pratiques internationales, comme en témoigne le Cadre de gestion des risques d'entreprise d'Afreximbank (version 1.1, mars 2024), reflète l'engagement de la Banque en faveur d'une gouvernance des risques rigoureuse et la positionne comme un leader de la gestion des risques institutionnels dans le secteur financier mondial. Nous sommes heureux de certifier ce cadre, qui fournit une base solide à Afreximbank pour poursuivre ses objectifs stratégiques tout en maintenant les plus hauts standards de surveillance des risques et de résilience opérationnelle ».

Cette certification intervient à un moment charnière de l'intégration commerciale africaine où Afreximbank continue de jouer un rôle central dans la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). L'engagement de la Banque en faveur d'une gestion rigoureuse des risques sous-tend des initiatives essentielles telles que le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), qui relie désormais 19 pays et plus de 160 banques commerciales, et l'Africa Trade Gateway (ATG), qui transforme le commerce transfrontalier sur le continent.

L'obtention par Afreximbank de la norme ISO 31000 : 2018 renforce sa position non seulement de première institution de financement du commerce en Afrique, mais aussi de banque de développement compétitive à l'échelle mondiale, attachée aux plus hauts standards de gouvernance institutionnelle et d'excellence opérationnelle.

FIN

À propos d'Afreximbank :

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique. Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en oeuvre de la ZLECAf. En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l'UA, la Banque a mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf. À la fin de décembre 2024, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 40,1 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s'établissaient à 7,2 milliards de dollars US. Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa2 par Moody's, AAA par China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd (CCXI), A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, de sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et de sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.afreximbank.com

Suivez-nous sur X |Facebook | LinkedIn | Instagram

Contact Presse :

Vincent Musumba

Responsable des communications et de la gestion événementielle (Relations presse)

Courriel : press@afreximbank.com