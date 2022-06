Afrique: Salon VivaTech - Le Figa affiche sa volonté d'accompagner les entreprises congolaises

Au salon VivaTech, le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement (Figa) des Très petites, petites et moyennes entreprises, représenté par Yvon Eddy Steeve Mougany, conseiller du directeur général, use de sa pédagogie pour parler du nouveau partenaire sûr pour un partenariat dynamique au Congo.

Le Figa est un nouvel acteur de poids pour le financement voulu par le gouvernement congolais en remplacement du Fonds de garantie et de soutien. Sa mise en œuvre dans le paysage de l'entreprenariat lui donne vocation à accompagner et à soutenir la création des très petites, des petites et moyennes entreprises confrontées aux difficultés d'accès au financement.

Au "stand M32 / Pratic-Osiane", le représentant du directeur général, depuis l'ouverture du salon le 15 juin, et ce jusqu'au dernier jour le 18 juin, s'est employé à expliquer qu'il s'agit d'une assistance lors de la phase de pré-création ou de la reprise d'activité de la TPMEA. Celle-ci est multiforme auprès de ces entreprises en développement sollicitant une garantie Figa en amont et effectue un monitoring post financement en aval, avec le soutien des structures d'appui partenaires.

Le Figa apporte également la garantie au niveau des banques. Il s'agit d'un modèle qui permet à l'Etat de diversifier l'économie, d'accroître ses recettes fiscales, d'amener de bons clients au niveau des banques et de participer à l'amélioration du climat des affaires.

Au terme de ce salon, Yvon Eddy Steeve Mougany, le représentant du Figa, s'est dit satisfait d'avoir pu montrer l'existence d'une structure financière capable d'impulser et d'accompagner les porteurs de projets au Congo. " Plusieurs contacts ont été noués avec les Congolais de l'étranger et certains sont prêts à intégrer l'écosystème des affaires de leur pays d'origine ", a-t-il confié, heureux d'avoir participé au salon Vivatech, formidable opportunité du monde de demain, ouvert à l'innovation dans tous les domaines.

www.figa.cg

contact@figa.cg